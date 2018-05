Wielkie ściganie na Narodowym. "Tor trochę za miękki"





Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski | Video: Canal + Sport Narodowy gotowy na żużlowców

Ponad 53 tysięcy widzów, pięciu Polaków w grze. Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego święta na PGE Narodowym. To tu zostanie zainaugurowany sezon mistrzostw świata w jeździe na żużlu.

Prace nad budową toru zostały zakończone już w poniedziałek - 130 ciężarówek przywiozło na obiekt 1200 ton piasku, 2400 ton zasadniczego podkładu, 24 metry sześcienne piasku wiślanego i 650 kg geowłókniny; do ułożenia nawierzchni wykorzystano 13 ciężkich maszyn. W środę zawodnicy z zaplecza reprezentacji Polski juniorów przeprowadzili testy, a w piątek uczestnicy GP odbyli oficjalny trening. Spalone krzesełka wymienione, tor położony. Narodowy gotowy na żużlowców Narodowy... czytaj dalej »

Zauroczeni, ale...

Nie wszyscy jednak wykorzystali limit treningowych okrążeń. Niektórzy zjeżdżali do boksów wyraźnie zmęczeni. - To prawda, było dzisiaj gorąco i duszno. Słyszałem jednak, że w sobotę dach być może będzie otwarty - powiedział ubiegłoroczny wicemistrz świata Patryk Dudek.

Jak dodał, pewne zastrzeżenia można mieć też do toru. - Jak dla mnie, był trochę za miękki. Jeśli taki sam będzie w sobotę, to będzie mało walki. Ale po to są treningi, żeby dokonać ewentualnych korekt – podkreślił. - Natomiast sam stadion robi wrażenie. Niby to turniej jak każdy inny, ale 50 tysięcy kibiców to spore wow! – zaznaczył stały uczestnik cyklu GP.

Oprócz niego, w zawodach weźmie udział jeszcze czterech Polaków: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Przemysław Pawlicki oraz Krzysztof Kasprzak, który otrzymał tzw. dziką kartę.

Zagar, Woffinden, Lindgren i kto następny?

Tytułu mistrza świata broni Australijczyk Jason Doyle, którego forma eksplodowała dwa lata temu. Już wówczas był bliski triumfu, jednak kontuzja w przedostatnim turnieju wyeliminowała go z walki o medal. W kolejnym sezonie był już bezkonkurencyjny.

Warszawski turniej bardzo mu się podoba. - To rewelacyjny stadion, a ściganie się w obecności 50 tysięcy kibiców robi wielkie wrażenie. Czy czuję dużą presję związaną z tym, że bronię tytułu? Raczej nie, bo tego co zrobiłem już nikt mi nie odbierze – powiedział Doyle, który przed rokiem na PGE Narodowym był trzeci. Przed rokiem najlepszy był tu Szwed Fredrik Lindgren. Wcześniej w stolicy triumfowali Brytyjczyk Tai Woffinden i Słoweniec Matej Zagar. Najbliżej zostania pierwszym polskim zwycięzcą Grand Prix w Warszawie był przed rokiem Maciej Janowski, który zajął drugie miejsce.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik podczas treningu

Tradycyjnie już najstarszym zawodnikiem cyklu GP jest blisko 48-letni Greg Hancock. Startuje w nim od inauguracji w 1995 roku i w tym czasie zdobył cztery tytuły. Ubiegły rok był dla niego pechowy, bowiem z powodu kontuzji musiał wycofać się z rywalizacji. Organizatorzy mistrzostw świata przyznali mu jednak "dziką kartę" i Amerykanin ponownie będzie walczył z najlepszymi. Sobotni turniej będzie 209. w jego karierze.

Tegoroczny cykl Grand Prix będzie składał się z dziesięciu turniejów. Poza Warszawą, w Polsce żużlowcy pojadą jeszcze w Gorzowie Wlkp. (25.08) i Toruniu (6.10).

Początek sobotnich zawodów o godzinie 19. Organizatorzy spodziewają się 53,5 tysiąca widzów.