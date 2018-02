Na pomoc Gollobowi. Koszulka Lewandowskiego, młot Włodarczyk

31.01 | W klinice w Nannig Tomasz Gollob przebywa od tygodnia. Z Polski wyleciał 22 stycznia. Sam fakt jego przyjazdu do Chin wzbudził duże zainteresowanie. Dość powiedzieć, że był transmitowany przez tamtejszą telewizję.

31.01 | Sparaliżowany mistrz świata na żużlu Tomasz Gollob ma za sobą pierwsze dni leczenia w Chinach. Lekarz, który wrócił z Nanning, gdzie towarzyszył w pierwszych dniach żużlowcowi zdradził, że sportowiec ma wielką wiarę w powodzenie wyjazdu do Azji. - Specjaliści nie wykluczają, że po kilku miesiącach uzyskają ślad ruchu w kończynach dolnych - powiedział.

Sportowcy pomagają wracającemu do zdrowia po wypadku Tomaszowi Gollobowi, jak mogą. W sobotę odbył się bal charytatywny, zorganizowany przez Stal Gorzów, klub, w którym żużlowiec sięgał po wielkie sukcesy. Na aukcję Anita Włodarczyk przekazała młot, czyli - jak to określiła - swoje narzędzie pracy. Robert Lewandowski przesłał koszulkę reprezentacyjną z autografem. Agnieszka Radwańska podpisaną rakietę. A to tylko część podarowanych przedmiotów i pamiątek. Na balu zebrano na rehabilitację - uwaga - 624 tys. 500 zł.