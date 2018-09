Byki odrobiły stratę. Pierwszy taki mistrz od 13 lat





Żużlowcy Fogo Unii Leszno po raz 16. zostali drużynowym mistrzem Polski. Mistrzowski tytuł Byki zapewniły sobie już po 14 wyścigach rewanżowego meczu finałowego z Cash Broker Stalą Gorzów. Ostatecznie wygrały 50:40.

Pierwsze spotkanie gorzowianie wygrali na własnym stadionie 46:44. Pierwotnie rewanż miał być rozegrany 23 września, ale organizatorzy wiedząc, że pogoda może storpedować zawody, dzień wcześniej podjęli decyzje o przełożeniu meczu. Jak się okazało słuszną, bowiem w ostatnią niedzielę przez całe popołudnie padał deszcz.

Liderzy nie zawiedli

Żużlowcy obu ekip otrzymali więc sześć dodatkowych dni na przygotowanie się do decydującego pojedynku. Ten czas lepiej wykorzystali leszczynianie, którzy już po drugim wyścigu odrobili straty z pierwszego spotkania. Świeżo upieczony mistrz świata juniorów Bartosz Smektała razem z Dominikiem Kuberą podwójnie pokonali młodzieżowy duet Stali Rafał Karczmarz, Alan Szczotka.

Po chwili Janusz Kołodziej przełamał swoją niemoc z dwóch ostatnich meczów i wspólnie z Jarosławem Hampelem pokonali 5:1 Krzysztofa Kasprzaka i Szymona Woźniaka. Po trzech biegach było już 13:5 dla podopiecznych Piotra Barona.

Jarosław Hampel (kask czerwony) pomógł wygrać

Z biegiem czasu na tablicy wyników pojawił się remis 27:27, co oznaczało, że bliżej tytułu są gorzowianie. Potem Hampel po zaciętej walce pokonał Bartosza Zmarzlika, Unia znów prowadziła 31:29, a walka o złoto rozpoczęła się niemal od nowa.



Menedżer leszczynian w 11. wyścigu w miejsce Pawlickiego wstawił Smektałę, który z Bradym Kurtzem przywrócili nadzieje miejscowej publiczności na obronę tytułu, bowiem przewaga wynosiła sześć punktów (36:30). Goście, poza walecznym Zmarzlikiem, nie podnieśli się ponownie. Liderzy mistrza Polski Hampel i Emil Sajfutdinow nie zawiedli i wygrali swoje biegi, a przed nominowanymi wyścigami kibice w Lesznie mogli już praktycznie świętować tytuł.

Podwójny sukces

Leszczynianie są też pierwszym zespołem od 13 lat, któremu udało się obronić mistrzowski tytuł. Po raz ostatni tej sztuki dokonali żużlowcy Unii Tarnów w 2005 roku.

Świętowania nie było końca

- Czuję ogromną radość, bardzo chcieliśmy zdobyć ten tytuł. Może i zrobiło nam się cieplej, gdy rywal do nas doszedł, ale też przygotowywaliśmy się na treningach, że te warunki atmosferyczne mogą się zmieniać, a co za tym idzie, także tor. Chcieliśmy wiedzieć, co wówczas robić i udało nam się to wszystko poukładać. Dzisiaj wygrała cała drużyna, tak naprawdę to zespół był kluczem do sukcesu, każdy z chłopaków zapracował na ten medal - powiedział po meczu Piotr Baron, menedżer Fogo Unii Leszno.

Fogo Unia Leszno: Janusz Kołodziej 11 (3,2,3,1,2), Jarosław Hampel 11 (2,3,1,3,2), Emil Sajfutdinow 10 (2,3,1,3,1), Bartosz Smektała 9 (3,2,2,1,1), Brady Kurtz 5 (1,1,0,3), Piotr Pawlicki 2 (1,0,1), Dominik Kubera 2 (2,0,0).

Cash Broker Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 15 (3,2,3,2,2,3), Krzysztof Kasprzak 10 (1,3,2,1,3), Martin Vaculik 7 (3,0,2,2,0), Szymon Woźniak 4 (0,1,3,0,0), Rafał Karczmarz 3 (1,2,0), Grzegorz Walasek 1 (0,1,0), Alan Szczotka 0 (0,0,0).

Sędziował: Artur Kuśmierz (Częstochowa). Widzów ok. 17 tysięcy.