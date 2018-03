Zwycięski powrót Sereny. "Jestem trochę zardzewiała"





Ostatni mecz w cyklu WTA rozegrała 404 dni wcześniej. W czwartek Serena Williams wróciła na kort i w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells pokonała Zarinę Diyas z Kazachstanu 7:5, 6:3.

Była walka. Indian Wells już bez Linette Magda Linette... czytaj dalej » We wrześniu 2017 roku Serena została mamą - urodziła córkę Alexis Olympię. Do tenisowej rywalizacji miała wrócić w styczniu, by bronić tytułu mistrzyni Australian Open - zdobytego, kiedy była już w ciąży - ale stwierdziła, że nie jest jeszcze gotowa.

Owacja na stojąco

Kiedy wychodziła na kort w Indian Wells, dziesięć tysięcy widzów powitało ją owacją na stojąco.



36-letnia Amerykanka - zwyciężczyni 23 imprez wielkoszlemowych - posłała kilka potężnych, kończących wymiany uderzeń, ale popełniła też aż 27 niewymuszonych błędów.

Z trybun oklaskiwała ją i wspierała jej starsza siostra Venus, z którą może się zmierzyć w rundzie trzeciej.



- To było niesamowite - przyznała uśmiechnięta od ucha do ucha Serena tuż po meczu. - Jestem trochę zardzewiała, ale to bez znaczenia. Zaczynam kolejną podróż, dam z siebie absolutnie wszystko - zapowiedziała.

