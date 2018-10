Odrodzenie Kerber. Zachowała szansę na awans





Kerber wciąz ma szanse na awans

Wygrane Amerykanki Sloane Stephens i Niemki Angelique Kerber w kolejnym dniu rozgrywanego w Singapurze turnieju masters. Przed trzecią kolejką szanse na awans mają wszystkie zawodniczki w Grupie Czerwonej.

Stephens po ciężkim boju pokonała Holenderkę Kiki Bertens. Zawodniczki rywalizowały przez blisko dwie i pół godziny, ale ostatecznie to triumfatorka US Open w minionym sezonie okazała się lepsza. Amerykanka wykorzystała pierwszą piłkę meczową i jest bliska awansu do półfinału kończącej sezon imprezy.



Trening z Federerem skończył z kontuzją. Koniec sezonu dla Wawrinki Szwajcarski... czytaj dalej » We wcześniejszym meczu tej grupy najwyżej rozstawiona w turnieju Niemka Angelique Kerber pokonała Japonkę Naomi Osakę. Był to pojedynek zawodniczek, które w tym roku triumfowały w imprezach wielkoszlemowych. Kerber sięgnęła po tytuł w Wimbledonie, a Osaka niespodziewanie wygrała US Open.



W czwartek odbędą się spotkania trzeciej, ostatniej kolejki Grupy Białej, w której rywalizują: ubiegłoroczna triumfatorka, Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki (2.), Czeszki Karolina Pliskova (7.) i Petra Kvitova (4.) oraz Ukrainka Jelina Switolina (6.).

Bez liderki

Turniej masters tradycyjnie jest rozgrywany na zakończenie sezonu z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek. Po raz drugi z rzędu zabrakło w tym elitarnym towarzystwie triumfatorki WTA Finals z 2015 roku Agnieszki Radwańskiej. Nie startuje także kontuzjowana liderka rankingu światowego Rumunka Simona Halep.



Tegoroczna edycja, z pulą nagród siedmiu milionów dolarów, jest ostatnią odbywającą się w Singapurze. W przyszłym roku impreza przeniesie się do chińskiego Shenzhen.



Wynik meczu Grupy Czerwonej:



Sloane Stephens (USA, 5) - Kiki Bertens (Holandia, 8) 7:6 (7-4), 2:6, 6:3.

Angelique Kerber (Niemcy, 1) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 6:4, 5:7, 6:4.

Tabela:

(Mecze Zwycięstwa Porażki Sety Gemy)

1. Sloane Stephens (USA, 5) 2 2 0 4-2 32-28

2. Kiki Bertens (Holandia, 8) 2 1 1 3-3 29-28

3. Angelique Kerber (Niemcy, 1) 2 1 1 3-3 30-28

4. Naomi Osaka (Japonia, 3) 2 0 2 2-4 27-34