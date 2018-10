Wielki finał sezonu dla Ukrainki





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA W wielkim finale Switolina pokonała Stephens

Pierwszy set przegrany, dwa kolejne przeciągnięte na swoją korzyść. Ukrainka Jelina Switolina pokonała 3:6, 6:2, 6:2 Amerykankę Sloane Stephens, zostając triumfatorką WTA Finals.

Wozniacki zszokowana diagnozą. "Zwróciłam się po pomoc do najlepszych lekarzy" Czekała z tą... czytaj dalej » I amerykańska, i ukraińska tenisistka do decydującego meczu dotarły niepokonane. Obie wygrały wszystkie grupowe starcia i obie mocno namęczyły się w meczach półfinałowych. Pierwsza z nich straciła pierwszych osiem gemów z Karoliną Pliskovą, a drugiej mnóstwo krwi napsuła Kiki Bertens, która w Singapurze zastąpiła kontuzjowaną Simonę Halep.

Faworytkę do końcowego triumfu wskazać było niezwykle trudno.

Szybkie przełamania

Lepiej zaczęła Stephens, która już przy pierwszej okazji wygrała gema przy serwisie rywalki. To otworzyło jej autostradę do zwycięstwa w pierwszej partii, ale Switolina ani myślała składać broni. Każdy kolejny gem był niezwykle zacięty, niemal w każdym dochodziło do równowag i przewag returnującej. Ostatecznie jednak breaków nie było, Stephens wygrała do trzech i była w połowie drogi do wygrania WTA Finals.

Drugi set miał bardzo podobny przebieg. Z tą tylko różnicą, że to Switolina już w początkowej fazie zdobyła przełamanie. Później obie panie były skuteczne przy swoim serwisie. Aż do ósmego gema, kiedy Ukrainka ponownie zdobyła breaka i postawiła kropkę nad i. 6:2, w całym meczu remis i o końcowym triumfie zdecydować trzeci set.

Znowu wygrany do dwóch, przez Ukrainkę.

Źródło: PAP/EPA Switolina triumfowała w WTA Finals

Ostatni raz w Singapurze

Kończący sezon turniej WTA Finals tradycyjnie jest rozgrywany z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Po raz drugi z rzędu zabrakło w tym elitarnym towarzystwie triumfatorki z 2015 roku Agnieszki Radwańskiej.



Tegoroczna edycja, z pulą nagród siedmiu mln dolarów, jest ostatnią odbywającą się w Singapurze. W przyszłym roku impreza przeniesie się do chińskiego Shenzhen.

Finał:

Jelina Switolina (Ukraina, 6) - Sloane Stephens (USA, 5) 3:6, 6:2, 6:2

Źródło: PAP/EPA Stephens przegrała w finale