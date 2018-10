Awans po kreczu rywalki. Debiutantka w półfinale





Rozstawiona z numerem ósmym Kiki Bertens odniosła drugie zwycięstwo w kończącym tenisowy turniej WTA Finals w Singapurze i awansowała do półfinału. W piątek po pierwszym secie, wygranym przez Holenderkę 6:3, skreczowała jej rywalka Japonka Naomi Osaka (3.).

Debiutująca w imprezie 26-letnia Bertens dostała się do niej wyłącznie dlatego, że przed jego rozpoczęciem z powodu kontuzji wycofała się liderka światowego rankingu Rumunka Simona Halep. I póki co swoją szansę wykorzystuje.



Holenderka wcześniej wygrała z Angelique Kerber (1.), a następnie została pokonana przez Amerykankę Sloane Stephens (5.). W piątek te dwie zawodniczki stoczą walkę o awans do półfinału.

Nie obroni tytułu

Rywalizacja w Grupie Białej zakończyła się w czwartek. Z pierwszego miejsca do półfinału awansowała Ukrainka Jelina Switolina (6.), a z drugiego - Czeszka Karolina Pliskova (7.). Odpadła ubiegłoroczna triumfatorka Dunka Caroline Wozniacki (2.) oraz inna reprezentantka Czech Petra Kvitova (4.).

Turniej masters tradycyjnie jest rozgrywany z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Po raz drugi z rzędu zabrakło w tym elitarnym towarzystwie triumfatorki WTA Finals z 2015 roku Agnieszki Radwańskiej.



Tegoroczna edycja, z pulą nagród siedmiu milionów dolarów, jest ostatnią odbywającą się w Singapurze. W przyszłym roku impreza przeniesie się do chińskiego Shenzhen.



Wynik meczu Grupy Czerwonej:

Kiki Bertens (Holandia, 8) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 6:3, krecz Osaki.