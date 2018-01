Tęsknili za Szarapową. "Aż miałam dreszcze"





Foto: PAP/EPA | Szarapowa awansowała do drugiej rundy

Maria Szarapowa, wspierana przez miejscowych kibiców, awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Był to pierwszy po dwuletniej przerwie mecz w Melbourne rosyjskiej tenisistki, która w 2016 roku podczas tego turnieju została przyłapana na dopingu.

Fatalny początek, później wielka klasa. Magda świeci w Melbourne Magda Linette... czytaj dalej » Zajmująca 48. miejsce w rankingu WTA Szarapowa pokonała we wtorek sklasyfikowaną o jedną pozycję wyżej Niemkę Tatjanę Marię 6:1, 6:4. Organizatorzy żartowali, nawiązując do tego, że imię pierwszej zawodniczki jest dokładnie takie samo jak nazwisko drugiej, że po raz pierwszy zdarzyło się, by tenisistka grała przeciwko samej sobie. Rosjanka, na którą zwrócona była uwaga wielu osób, szybko rozprawiła się z rywalką.



- Minęło trochę czasu od mojego ostatniego startu tutaj i chciałam się cieszyć każdą chwilą. Bycie tu naprawdę wiele dla mnie znaczy. Aż miałam dreszcze, doceniam każdy moment tego dnia - zapewniła po spotkaniu 30-letnia zawodniczka.

"Dawaj Masza"

Dwa lata temu to właśnie za sprawą badania przeprowadzonego w Melbourne wykryto w jej organizmie niedozwoloną od 2016 roku substancję - meldonium. Była liderka światowej listy została początkowo zdyskwalifikowana na dwa lata, a następnie karę skrócono do 15 miesięcy. Australijscy kibice nie mieli jej za złe tej dopingowej wpadki. Spora grupa fanów regularnie krzyczała w jej kierunku: "Dawaj Masza, tęskniliśmy za tobą".



Szarapowa, która ma w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych, w Australii triumfowała 10 lat temu. Trzykrotnie zatrzymała się w tej imprezie na finale.



W rywalizacji mężczyzn rozstawiony z "14" Novak Djoković pokonał w pierwszej rundzie Amerykanina Donalda Younga - 6:1, 6:2, 6:4. Tym spotkaniem serbski tenisista wrócił do rywalizacji po półrocznej przerwie.

Źródło: PAP/EPA Djoković wrócił