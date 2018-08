Prawie trzy godziny weteranek. I przerwa z powodu upału





Rozstawiona z "16" 38-letnia Amerykanka Venus Williams pokonała młodszą o 5 lat rosyjską tenisistkę Swietłanę Kuzniecową 6:3, 5:7, 6:3 w 1. rundzie wielkoszlemowego US Open. Mecz dwóch byłych triumfatorek nowojorskiego turnieju toczył się w trudnych warunkach.

Radwańska pierwszy raz odpadła tak szybko. "Walczyłam sama ze sobą" - Nie zrobiłam... czytaj dalej » W pierwszym secie brylowała Williams, która co chwilę posyłała uderzenia wygrywające i podchodziła do siatki, nakładając presję na rywalkę.



W drugiej odsłonie prowadziła już 5:3, ale wówczas we znaki dał jej się upał. Termometry wskazywały 34 stopnie Celsjusza, a wilgotność powietrza była bardzo wysoka.

Może trafić na siostrę

Moment słabości rywalki wykorzystała Kuzniecowa, która zapisała na swoim koncie cztery kolejne gemy i doprowadziła do remisu w całym pojedynku. Wówczas Rosjanka zwróciła się do organizatorów o zastosowanie przed decydującą odsłoną przepisu dotyczącego 10-minutowej przerwy w przypadku upałów.



Po wznowieniu rywalizacji w Amerykankę wstąpiły nowe siły. Kuzniecowa, która na początku sierpnia wygrała turniej WTA w Waszyngtonie, próbowała jeszcze jej się przeciwstawić, ale bezskutecznie. Spotkanie trwało prawie trzy godziny.



Zawodniczka z USA, która w tym sezonie zmagała się z kontuzją kolana, po raz 20. startuje w Nowym Jorku. W trzeciej rundzie może trafić na swoją młodszą siostrę Serenę.

