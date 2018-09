Tarapaty, później wielki pościg. Serenie udał się rewanż





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Serena Williams w półfinale

Te same tenisistki, to samo miejsce. To był rewanż za ćwierćfinał US Open sprzed dwóch lat. Wtedy niespodziewanie wygrała Karolina Pliskova. Serena Williams jej nie darowała. Amerykance udało się podnieść po wielkich problemach w pierwszym secie.

Źródło: PAP/EPA Wielka radość Williams na koniec Rok temu na kortach Flushing Meadows Park nie grała, bo była świeżo po narodzinach córki.

Ale Serena zdążyła przyzwyczaić, że gdy już jest w Nowym Jorku, to dociera daleko, co najmniej do półfinału. W najlepszej czwórce US Open zameldowała się już 12. raz, dziewiąty z rzędu.

Najlepsza wersja Sereny

Pokonanie Czeszki, pierwszej rywalki z TOP10 po powrocie z urlopu macierzyńskiego, zajęło jej niespełna półtorej godziny. Niby krótko, ale nie bez problemów. Williams koszmarnie zaczęła otwierający set. Przegrywała już 1:4 i była blisko przegranej w kolejnym gemie.

Wykaraskała się, obroniła trzy break pointy, a od stanu 2:4 wygrała osiem gemów z rzędu. W drugim secie odpuściła dopiero po szybkim 4:0. W końcu to była najlepsza wersja Sereny, jaką znamy. Szybka, zdecydowana i silna, z piekielnym serwisem (miała 13 asów, Pliskova - trzy).



"To był dla mnie prawdziwy test. Zdałam go - przyznała z ulgą Williams.

Od siódmego tytułu w Nowym Jorku i 24. w Wielkim Szlemie dzielą ją dwa mecze. O finał powalczy w czwartek z dziewięć lat młodszą Anastasiją Sevastovą. Z Łotyszką jeszcze nie grała.



Wyniki ćwierćfinałów singla kobiet:

wtorek

Serena Williams (USA, 17) - Karolina Pliskova (Czechy, 8) 6:4, 6:3

Anastasija Sevastova (Łotwa, 19) - Sloane Stephens (USA, 3) 6:2, 6:3



środa

Naomi Osaka (Japonia, 20) - Lesia Curenko (Ukraina)

Carla Suarez-Navarro (Hiszpania, 30) - Madison Keys (USA, 14)