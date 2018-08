Nieszczęśliwy los Linette. Czeka Serena





Foto: Flickr (CC BY 2.0) | Video: Instagram/Magda Linette, Flickr (CC BY 2.0), Wikipedia (Creative Commons 3.0), Tatiana CC BY-SA 2.0 Linette jest 60. rakietą świata

Gorzej Magda Linette chyba trafić nie mogła. W pierwszej rundzie US Open los przydzielił jednej z dwóch Polek w nowojorskim turnieju jego sześciokrotną mistrzynię.

Radwańska pierwszy raz od jedenastu lat bez rozstawienia w Wielkim Szlemie Agnieszka... czytaj dalej » Poznanianka trafiła na rozstawioną z "17" Serenę Williams. Amerykanka co prawda jest 26. na liście WTA (Linette 60.), ale organizatorzy turnieju, ostatniego z półki wielkoszlemowych w tenisowym kalendarzu, wzięli pod uwagę wpływ ciąży na obecne notowania zawodniczki. Williams z tego powodu opuściła poprzednią edycję US Open, we wrześniu urodziła córkę.



Agnieszka Radwańska, druga z Polek zgłoszonych do zmagań na obiektach Flushing Meadows, zagra w pierwszej rundzie z niemiecką tenisistką Tatjaną Marią.

Radwańska zajmuje obecnie 39. miejsce w rankingu (od przyszłego tygodnia będzie plasować się pod koniec piątej dziesiątki) i po raz pierwszy od 11 lat nie znalazła się w gronie rozstawionych w wielkoszlemowym turnieju. Jej rywalka jest 67. w rankingu.

Dwie szanse

O udział w turnieju starają się jeszcze polscy tenisiści.

Hiszpan Pedro Martinez będzie rywalem Huberta Hurkacza w ostatniej rundzie eliminacji. W czwartek rozstawiony z numerem szóstym Polak pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa 7:6 (7-5), 6:3. Z kolei przed Kamilem Majchrzakiem jest gra o awans do trzeciej rundy eliminacji. Za przeciwnika ma innego Hiszpana - to rozstawiony z numerem piątym Marcel Granollers-Pujol.