Radwańska już wyjeżdża. Odpadła w pierwszej rundzie





Agnieszka Radwańska dalej w sportowym dołku. Z US Open pożegnała się ekspresowo. W pierwszej rundzie nie poradziła sobie z Niemką Tatjaną Marią.

Pierwszy dzień i sensacja. US Open bez numeru jeden Liderka... czytaj dalej » Końca kłopotów Radwańskiej nie widać. Już drugi sezon z rzędu zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i spadkiem formy. Obecnie jest w piątej dziesiątce w rankingu, najniżej od marca 2007 roku. Pierwszy raz od 11 lat nie była rozstawiona w turnieju wielkoszlemowym.



A zapowiadało się nieźle. Początek meczu miała wręcz koncertowy. Dwa szybkie gemy i Polka prowadziła 2:0. Co z tego. Za chwilę zaczęła popełniać błąd za błędem. Tu jakiś nieudany lob, tam nonszalancko zachowała się przy siatce, a jak do tego dodać tradycyjnie koszmarne podanie, to mieliśmy gotowy przepis na katastrofę.

Maria, tenisistka numer 70, wzięła się w garść, wygrała pięć gemów z rzędu i w końcu całego seta 6:3.

Potrzebna była pomoc

Na początku drugiego panie grały punkt za punkt, nie dawały się przełamać, ale tylko do piątego gema i podania Radwańskiej. Przegrywała 2:3. Wtedy na moment zaniemogła. Na krześle zaserwowała sobie okłady z lodu i poprosiła o pomoc medyczną. Był jakiś proszek, zmierzono jej ciśnienie. W końcu grę kontynuowano. Radwańska wróciła na kort jak nowo narodzona. Odrobiła straty, ale lek pomógł na chwilę.



Czwarty raz w tym dniu przegrała swój serwis i Maria zaczęła jej odjeżdżać. Niemka nie dała się już dogonić. Znów wygrała 6:3, 6:3.



W drugiej rundzie zagra z Ukrainką Jeliną Switoliną.