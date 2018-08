Zdjęła koszulkę, dostała upomnienie. Organizatorzy przepraszają





Foto: twitter.com/Eurosport_IT | Video: Wikipedia CC BY 2.0 Cornet odpadła w pierwszej rundzie

W tenisowym środowisku niemałe poruszenie. Kibice, eksperci i zawodniczki nie mogą zrozumieć decyzji jednego z sędziów, który podczas meczu US Open upomniał Alize Cornet za to, że Francuzka zdjęła na chwilę koszulkę. Jak się okazuje, nie miał do tego prawa. Organizatorzy przeprosili tenisistkę.

W pierwszej rundzie turnieju Cornet spotkała się z Johanną Larsson. Walka w 35-stopniowym upale dawała się paniom mocno we znaki. Przed trzecim setem Francuzka udała się do szatni, żeby się schłodzić. Przy okazji postanowiła zmienić strój.

Tenisiści padają w upałach. Jeden dzień, pięć kapitulacji Męczące upały i... czytaj dalej » Gdy wróciła na kort zorientowała się, że założyła koszulkę tył na przód. Szybko postanowiła to naprawić. Kibice przez moment widzieli ją w czarnym biustonoszu. To nie spodobało się sędziemu. Christian Rask stwierdził, że Francuzka naruszyła regulamin i ją upomniał. Ostrzegł, że jeśli sytuacja się powtórzy, odbierze jej punkt.

Panowie mogą więcej

Zważywszy na anormalne temperatury panujące w Nowym Jorku decyzję Raska kibice uznali za "śmieszną", a niektórzy nawet "seksistowską". Zwrócono uwagę na fakt, że podobny zakaz nie dotyczy mężczyzn. Podkreślano, że nie zabrania się im zdejmowania koszulek nawet w przerwach między gemami.

Głos szybko zabrało środowisko. Judy Murray, matka byłego lidera rankingu ATP, zauważyła że tego samego dnia na nowojorskim korcie wpółnagi paradował Novak Djoković. Przytakiwały jej zawodniczki. "Kuriozum" - wtrąciła Casey Dellacqua. "Ale to słabe" - dodała Bethanie Mattek-Sands.



Spogliarello vietato



Alizé #Cornet ha la maglia al contrario, se la cambia in campo ma il giudice non gradisce: WARNING



Segui il LIVE-BLOGGING https://t.co/h9wsOKl8WA#USOpen#EurosportTENNISpic.twitter.com/rZStVwqMQW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 28 sierpnia 2018





O sprawie głośno zrobiło się w mediach. Organizatorzy US Open poczuli się winni. W środę wydali oświadczenie, w którym wyjaśnili sytuację i przeprosili tenisistkę.

"Wszyscy mogą zmienić koszulkę, jeśli siedzą na krzesełku przy korcie. Zawodniczki, jeśli chcą, mogą ponadto zrobić to ustronnym miejscu. Nie jest to naruszeniem zasad. Żałujemy, że w w tym przypadku zostało to tak zinterpretowane. Chcemy to wyjaśnić, aby do podobnych sytuacji nie doszło w przyszłości. Na szczęście skończyło się ostrzeżeniem, bez dalszych kar czy grzywny" - napisano.

Cornet przegrała mecz z Larsson 4:6, 6:3, 6:2.