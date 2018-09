Zemsta Łotyszki. Obrończyni tytułu poza US Open





Foto: PAP/EPA/JUSTIN LANE | Video: PAP/EPA Stephens nie obroni tytułu

Broniąca tytułu Sloane Stephens przegrała z Anastasiją Sevastovą 2:6, 3:6 w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Łotewska tenisistka zrewanżowała się Amerykance za porażkę sprzed roku na tym samym etapie nowojorskiej imprezy.

Rozstawiona z trójką Stephens przed wtorkowym spotkaniem ostrzegała, że będzie to trudny pojedynek i miała rację. Toczyło się ono w upale, który wyraźnie dawał się we znaki reprezentantce gospodarzy. Kilkakrotnie kucała, gdy łapały ją skurcze.



W drugim secie Amerykanka przegrywała już 1:4, ale w tej trudnej sytuacji zabrała się za odrabianie strat. Zmniejszyła prowadzenie rywalki do 4:3, a w ósmym gemie prowadziła 40:15. Łotyszka jednak wykorzystała w nim drugą szansę na przełamanie, a w kolejnym trzeciego meczbola.



Zrobiła sobie prezent. Ograła Szarapową - Chciałam zrobić... czytaj dalej » Zawodniczki te zmierzyły się łącznie cztery razy. Bilans jest remisowy.

Jedyny tytuł

25-letnia Stephens rok temu w ćwierćfinale US Open wygrała z Sevastovą 6:3, 3:6, 7:6 (7-4), a kilka dni później sięgnęła po tytuł. To jej jedyny wielkoszlemowy triumf. W tegorocznym French Open dotarła do finału.



Amerykanka była najwyżej notowaną singlistką pozostałą w stawce. Teraz jest nią rozstawiona z ósemką Karolina Pliskova. Czeszka w nocy czasu polskiego zmierzy się z Amerykanką Sereną Williams.



Jedna z tych dwóch tenisistek będzie półfinałową rywalką Łotyszki. Sevastova nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu Wielkiego Szlema. Najlepiej szło jej właśnie w US Open - w dwóch poprzednich edycjach zatrzymała się na czołowej ósemce.



28-letnia tenisistka jest też pierwszą Łotyszką, która awansowała do półfinału nowojorskiej imprezy. Dobrą formę potwierdziła już w poprzednim spotkaniu na obiektach Flushing Meadows, gdy odprawiła Ukrainkę Jelinę Switolinę (7.) 6:3, 1:6, 6:0.