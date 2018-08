Tenisiści padają w upałach. Jeden dzień, pięć kapitulacji





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Nie ma lekko w Nowym Jorku

Męczące upały i duża wilgotność powietrza - tenisiści co roku muszą zmagać się z tymi problemami podczas US Open. Te w pierwszych dniach tegorocznego turnieju sprawiły, że organizatorzy wprowadzili przepis mający pomóc tenisistom. Zyskali oni - wzorem obowiązujących już wcześniej u zawodniczek reguł - dziesięciominutową przerwę.

Dotychczas decyzją Amerykańskiej Federacji Tenisowej (USTA), gdy przy dużej wilgotności powietrza temperatura przekroczyła 32 stopnie Celsjusza w meczu singlowym kobiet, zawodniczki mogły skorzystać z 10-minutowej przerwy między drugim a trzecim setem. Po ostatnich problemach u mężczyzn organizacja postanowiła zastosować regułę także u nich.

Będą monitorować

We wtorek temperatura sięgnęła 38 stopni. Skreczowało aż pięciu singlistów. Wśród nich był rywal Huberta Hurkacza - Włoch Stefano Travaglia, który w drugiej części pojedynku miał kłopoty ze skurczami w łydce.

Francuski gracz Julien Benneteau, który odniósł we wtorek zwycięstwo, powiedział, że mecze w środku dnia nie powinny być rozgrywane.

Źródło: PAP/EPA Tenisiści walczą z upałami na różne sposoby

Mało? Nawet grający w sesji wieczornej Novak Djoković męczył się niemiłosiernie. W pewnym momencie poprosił o przerwę medyczną, podczas której go przebadano.

Upał doskwiera także kibicom na trybunach. Jeden z nich zemdlał na wystawionej na działania promieni słonecznych trybunie podczas meczu Czeszki Petry Kvitovej i Belgijki Yaniny Wickmayer. Sędzia wstrzymał przebieg spotkania do czasu, aż służby medyczne dotarły do potrzebującego.

Źródło: PAP/EPA Pomoc udzielana kibicowi na trybunach

"Po rekomendacji turniejowego zespołu medycznego Extreme Heat Policy będzie się odnosić teraz także do męskich spotkań. Panowie będą mogli skorzystać z przerwy między trzecią a czwartą partią. Turniejowi sędziowie oraz zespół medyczny będą kontynuować monitorowanie warunków, by ustalić, kiedy Extreme Heat Policy nie będzie miała dłużej zastosowania" - napisano we wtorek w oświadczeniu USTA.

Woda i krem

Miłośnicy tenisa starają się kryć na trybunach w zaciemnionych miejscach.

Organizatorzy apelują do wszystkich, którzy odwiedzają obiekty we Flushing Meadows Park, by pili dużo wody i pamiętali o kremach chroniących przed słońcem.

Źródło: PAP/EPA Nowojorskie upały dają się we znaki

Na piątek zapowiadany jest w Nowym Jorku deszcz, który powinien ulżyć tenisistom i kibicom.



