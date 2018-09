Rewanż za finał sprzed lat. Nishikori w najlepszej czwórce





Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO | Video: PAP/EPA Nishikori zameldował się w półfinale

Japończyk Kei Nishikori pokonał Chorwata Marina Cilicia 2:6, 6:4, 7:6 (7-5), 4:6, 6:4 i został pierwszym półfinalistą wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku.

Kolejnym rywalem Azjaty będzie Serb Novak Djoković, który w nocy pokonał Australijczyka Johna Millmana.



Drugą parę półfinałową tworzą Hiszpan Rafael Nadal i Argentyńczyk Juan Martin del Potro.

Rewanż za finał

Cilić, choć wyżej notowany i bardziej utytułowany, miał niekorzystny bilans z Nishikorim, a w środę uległ on jeszcze pogorszeniu na 6-9. W Nowym Jorku ci tenisiści trafiają na siebie dość regularnie i zmierzyli się już po raz czwarty. Najważniejszy dotychczas pojedynek stoczyli w finale edycji 2014, kiedy Chorwat wygrał w trzech setach i sięgnął po swój jedyny tytuł w Wielkim Szlemie.



Japonka nie ma litości. 59 minut i półfinał W US Open coraz... czytaj dalej » Później Japończyk na kortach Flushing Meadows, które mu wyjątkowo służą, był jeszcze w półfinale (2016), a teraz zrewanżował się Ciliciowi za porażkę sprzed czterech lat.

Przestój w drugim secie

Początek tego nie zapowiadał, gdyż to siódmy w światowym rankingu Chorwat wygrał pierwszą odsłonę 6:2. W drugiej prowadził 4:2, ale wtedy w jego grze coś się zacięło i cztery następne gemy oraz set padły łupem 17. dotychczas w klasyfikacji tenisistów Nishikoriego.



O rozstrzygnięciu trzeciej partii zdecydował tie-break, w którym większość (siedem na 12) punktów zdobyli zawodnicy odbierający podanie. Azjata prowadził 2:1, ale stracony serwis w siódmym gemie czwartego seta sprawił, że urodzony w Medjugorje rywal wyrównał i doprowadził do piątej odsłony.



W niej od początku przeważał mieszkający na stałe w Bradenton na Florydzie Japończyk. Prowadził 3:1, 4:2, ale doświadczony Chorwat jeszcze raz się zerwał do walki i po chwili było już 4:4. W dziesiątym gemie znowu jednak przytrafiła mu się kilka błędów, które wykorzystał Nishikori, przełamał podanie i przypieczętował sukces po czterech godzinach 12 minutach gry. To jednak i tak 47 minut mniej niż trwała ich konfrontacja w drugiej rundzie US Open w 2010 roku, kiedy także górą był wychowanek słynnej akademii Nicka Bollettieriego na Florydzie.

Źródło: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO Cilić nie powtórzy sukcesu z 2014 roku

Zdecydowały błędy

Cilić, który 28 września skończy 30 lat, w całym pojedynku zdobył osiem punktów więcej niż rok młodszy Japończyk, ale popełnił też zdecydowanie więcej niewymuszonych błędów i zawodził w decydujących momentach.



Środa była japońskim dniem w Nowym Jorku, gdyż wcześniej Naomi Osaka - po raz pierwszy w karierze i jako pierwsza tenisistka z tego państwa od 1996 - awansowała do czołowej czwórki turnieju.



Dwojga tenisistów z Kraju Kwitnącej Wiśni w półfinałach Wielkiego Szlema nie było wcześniej nigdy. Dopiero po raz drugi dotarli jednocześnie do ćwierćfinałów. w Wimbledonie w 1995 roku udało się to Kimiko Date i Shuzo Matsuoce.

Wyniki ćwierćfinałów singla mężczyzn w wielkoszlemowym US Open:



środa

Kei Nishikori (Japonia, 21) - Marin Cilic (Chorwacja, 7) 2:6, 6:4, 7:6 (7-5), 4:6, 6:4

Novak Djokovic (Serbia, 6) - John Millman (Australia) 6:3, 6:4, 6:4



wtorek

Juan Martin del Potro (Argentyna, 3) - John Isner (USA, 11) 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-4), 6:2

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Dominic Thiem (Austria, 9) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4-7), 7:6 (7-5)



pary półfinałowe:

Del Potro - Nadal

Nishikori - Djokovic