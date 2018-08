Motywacyjna przemowa na korcie. Sędzia pomógł zawodnikowi





Nietypowe sceny podczas US Open. W trakcie meczu do przeżywającego kryzys formy Nicka Kyrgiosa pofatygował się sędzia, aby udzielić mu wskazówek. Najwyraźniej pomogły, bo australijski tenisista rozprawił się z rywalem i awansował do trzeciej rundy.

Rozstawiony z "30" Kyrgios rywalizował w czwartek z Pierre-Huguesem Herbertem. Australijczyk przegrał pierwszego seta, a w drugim było już 3:0 dla Francuza. Wówczas sędzia Mohamed Lahyani zszedł z krzesełka, podszedł do Kyrgiosa i zachęcał go do większego wysiłku.

Motywacyjna przemowa trwała prawie minutę. Szwedzki arbiter gestykulował, a zawodnik z kamienną twarzą go słuchał. Jak relacjonowali świadkowie, Lahyani miał powiedzieć m.in. "Staram ci się pomóc".



"Powiedział, że mnie lubi"

Po powrocie na kort Kyrgios, znany z wybuchowego charakteru, spisywał się znacznie lepiej. Ostatecznie wygrał 4:6, 7:6 (8-6), 6:3, 6:0.

Herbert po porażce był wściekły. - Myślę, że to nie była jego praca. Nie jest trenerem, a sędzią. Uważam, że powinien zostać ukarany - stwierdził Francuz.

I dodał: - Miałem poczucie, że Kyrgios nie daje z siebie wszystkiego, nie koncentruje się w pełni, ale po tej rozmowie coś się zmieniło. Do końca grał coraz lepiej. Sędzia w takich sytuacjach nie musi rozmawiać z zawodnikiem. Jedyne, co może mu powiedzieć, to zasygnalizować ostrzeżenie.

Sprawę bagatelizował zwycięzca pojedynku. - Arbiter powiedział, że mnie lubi. Nie jestem pewien, czy było to wsparcie. Dodał, że nie wygląda to dobrze. Faktycznie, nie czułem się optymalnie, ale właściwie go nie słuchałem - odparł Kyrgios.

Do zachowania Lahyani'ego odniósł się również Roger Federer, 20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. - To nie jest rola sędziego, ale próbuję zrozumieć, co chciał zrobić. Był tam za długo, a rozmowa może zmienić twój sposób myślenia - skomentował.

Oświadczenie komisji

Sytuacja wzbudziła kontrowersje i była szeroko dyskutowana w sieci. Zwróciła także uwagę amerykańskiej federacji tenisowej (USTA), która zapowiedziała, że przyjrzy się zachowaniu Lahyaniego.

Kilka godzin po spotkaniu oświadczenie w tej sprawie wydała komisja sędziowska US Open. Zapewniono w nim, że Szwed podszedł do Australijczyka, by sprawdzić, jak ten się czuje.

"Zszedł ze swojego krzesełka ze względu na hałas panujący na obiekcie, by mieć pewność, że będzie w stanie skutecznie porozumieć się z Kyrgiosem. Lahyani obawiał się, że zawodnik może potrzebować pomocy medycznej. Powiedział mu, że jeśli źle się czuje, to organizatorzy turnieju zapewnią mu taką pomoc. Poinformował także Australijczyka, że jeśli nadal widoczny będzie u niego brak zainteresowania meczem, to jako główny sędzia będzie musiał interweniować. Następnie ponownie zasugerował zawodnikowi, że ten może otrzymać pomoc medyczną" - zaznaczono w komunikacie.

Chwilę później, przy stanie 1:4 w drugiej partii - Kyrgios skorzystał z przerwy medycznej.

