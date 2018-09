Trzy godziny pracy Kubota. Polak w finale US Open





Foto: GettyImages | Video: TVN Kubot gra w parze z Marcelo Melo

Łukasz Kubot i jego deblowy partner Brazylijczyk Marcelo Melo zagrają o tytuł wielkoszlemowego US Open. W półfinale nowojorskiej imprezy w trzech setach - 7:6(3), 3:6, 6:3 - ograli Tunezyjczyka Maleka Jaziriego i Mołdawianina Radu Albota.

Dla Polaka to już trzeci finał Wielkiego Szlema. Wcześniejsze dwa - w Australian Open (2014) i Wimbledonie w zeszłym roku - wygrywał. Ten w Londynie właśnie w parze z Melo. Awans do finału US Open nie przyszedł łatwo. Toczony przy ponad 30-stopniowym upale mecz trwał blisko trzy godziny.

Tie-break już na starcie

33. raz Djokovicia. Goni Federera Serb Novak... czytaj dalej » W pierwszym secie nie doczekaliśmy się przełamania, rozstrzygnął go dopiero tie-break. Punktować zaczął Kubot, potem świetnie serwował Melo. Polsko-brazylijski duet szybko wypracował przewagę. Ostatecznie zamienił ją na wygraną.

Przed rozpoczęciem imprezy rywale Kubota byli notowani w zestawieniu deblistów na 131. (Jaziri) i 335. (Albot) miejscu. Siły połączyli jednak dopiero niedawno. W czwartek rozegrali szósty wspólny mecz. W Nowym Jorku świetnie się uzupełniają. Po drodze do półfinału pokonali kilka wyżej rozstawionych par.

Respektu nie czuli też przed o wiele bardziej doświadczonym Polakiem i Brazylijczykiem. Pokazała to druga partia, w której wielokrotnie świetnie "czytali" ich zamiary. Przełamanie nastąpiło już w drugim gemie, za chwilę przy serwisie Jaziriego zrobiło się 3:0. Kilka minut później Melo i Kubot zdołali przełamać rywali, ale i tak nie obronili seta.

Tak jak druga partia była popisem Mołdawianina i Jaziriego, tak kolejna należała do Polaka i jego kolegi. Powoli rozkręcał się Kubot. W pierwszym gemie popełniał błędy przy swoim podaniu i obronił je z trudem. Potem było już tylko lepiej. W czwartym przeprowadził akcję decydującą o przełamaniu, potem dobrze serwował i dał prowadzenie 4:1. On też podawał w decydującym gemie, który zakończył decydującą partię.

Finałowymi rywalami polsko-brazylijskiego duetu będą albo Amerykanie Mike Bryan i Jack Sock (nr 3.), albo Kolumbijczycy Juan Sebastian Cabal i Robert Farah (nr 5.).

Rozkręcają się

Dla Polaka i Brazylijczyka obecny sezon - w przeciwieństwie do poprzedniego - nie był do tej pory udany. W sierpniu przed występem w Nowym Jorku wygrali tylko jedno z czterech spotkań w USA. Z kolei najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie był ćwierćfinał Australian Open.

W Nowym Jorku są rozstawieni z numerem siódmym. Na otwarcie pokonali Hansa Hacha Verdugo (Meksyk) i Andreasa Siljestroema (Szwecja). Następnie ograli Divije Sharana (Indie) i Artema Sitaka (Nowa Zelandia), Francuzów Nicolasa Mahuta i Pierre-Huguesa Herberta i w końcu Amerykanów - Austina Krajicka i Tennysa Sandgrenema.