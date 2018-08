Linette na korcie centralnym, Radwańska też pierwszego dnia





Magda Linette w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego na korcie centralnym zmierzy się ze słynną Amerykanką Sereną Williams w pierwszej rundzie US Open. Pierwszego dnia nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego zaprezentuje się także Agnieszka Radwańska.

Pierwsza runda i od razu hit. W US Open rewanż za Wimbledon W kolejnym... czytaj dalej » Linette nie ma ostatnio szczęścia do rywalek na otwarcie w US Open. Dwa lata temu los przydzielił jej rozstawioną z "12" Słowaczkę Dominikę Cibulkovą, a w ubiegłym roku ówczesną liderkę światowego rankingu, Czeszkę Karoliną Pliskovą.

"Dopiero rok temu zostałam mamą"

Williams jest dopiero 26. na liście (decyzją organizatorów wystąpi jednak z numerem 17. ze względu na długą przerwę związaną z ciążą), ale nikomu z miłośników sportu nie trzeba jej przedstawiać. Ma w dorobku rekordowe w liczonej od 1968 roku Open Erze 23 wielkoszlemowe tytuły wywalczone w singlu (w tym sześć w US Open) i tylko jednego brakuje jej, by zrównać się z najlepszą pod tym względem w historii Australijką Margaret Court.



- To ciekawe, że są tacy, którzy widzą we mnie faworytkę US Open. Przecież ja dopiero rok temu zostałam mamą, a to sprawia, że w sporcie i życiu poza kortem pojawiają się różne przeszkody i komplikacje. Od mojego ostatniego meczu tutaj wszystko się zmieniło, wszystko jest inne - wyznała Williams.



Linette i Amerykanka wyjdą na Arthur Ashe Stadium o godz. 1 w nocy (na wtorek) czasu polskiego.

Rywalką Radwańskiej - 48. w zestawieniu WTA, najniższa lokata od marca 2007 - będzie 70. na świecie, Niemka Tatjana Maria.



Panie mierzyły się dotychczas trzykrotnie, Polka za każdym razem pewnie wygrała.



We wtorek powinien wystąpić debiutujący w imprezie Hubert Hurkacz, który po przebrnięciu kwalifikacji spotka się w 1. rundzie z Włochem Stefano Travaglią.