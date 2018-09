Amerykanie mistrzami. Kubot przegrał finał US Open





Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO | Video: TVN Kubot przeżywa najlepszy okres w karierze

Łukasz Kubot musi obejść się smakiem. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo ulegli w finale US Open Amerykanom Mike'owi Bryanowi i Jackowi Sockowi 3:6, 1:6.

Był to trzeci występ Kubota w decydującym spotkaniu Wielkiego Szlema w tej konkurencji, ale pierwszy zakończony jego porażką.

Najbardziej utytułowany

Serenie został jeden krok. Łotyszce oddała trzy gemy W półfinale US... czytaj dalej » Rozstawieni z numerem siódmym Kubot i Melo razem wygrali jedną imprezę tej rangi - ubiegłoroczny Wimbledon. Zarówno 36-letni lubinianin, jak i młodszy o rok Brazylijczyk nigdy wcześniej nie dotarli do finału deblowego US Open. W poprzedniej edycji zatrzymali się na drugiej rundzie. Obaj mają łącznie na koncie po dwa sukcesy w zawodach tej rangi. Polak cztery lata temu w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem triumfował w Australian Open. Zawodnik z Ameryki Południowej zaś w 2015 roku razem z Chorwatem Ivanem Dodigiem świętował sukces we French Open.



Kubot jako jedyny z Biało-Czerwonych może pochwalić się dwoma zwycięstwami w Wielkim Szlemie. Pozostałe dwa także były odniesione w deblu. W 1939 roku we French Open po tytuł sięgnęła Jadwiga Jędrzejowska, w 1978 roku w Australian Open Wojciech Fibak.

Jeszcze Rosolska

Piątkowy mecz lubinianina był piątym finałem US Open z udziałem polskiego zawodnika. Jędrzejowska dotarła do tego etapu w singlu w 1937 roku, a w kolejnej edycji udało jej się to w deblu. Siedem lat temu w grze podwójnej na ostatnim spotkaniu zatrzymali się Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski, a drugi z nich w następnej edycji dotarł do tej fazy zmagań w mikście.



W stawce nowojorskich zmagań seniorów z Biało-Czerwonych została jeszcze Alicja Rosolska, która wystąpi w finale miksta.



Wynik finału gry podwójnej mężczyzn:

Mike Bryan, Jack Sock (USA, 3) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 7) 6:3, 6:1.

Źródło: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO Bryan i Sock mają co świętować