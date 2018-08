Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Rywal się męczył, w końcu nie wytrzymał





Dobry początek Huberta Hurkacza w US Open. Polak prowadził po trzech setach meczu z Włochem Stefano Travaglią. Czwartego rozgrywać do końca nie musiał, bo narzekający na ból łydki rywal skreczował. W swoim debiucie na nowojorskich kortach 21-latek jest już w drugiej rundzie.

Obaj tenisiści w głównej drabince nowojorskiego turnieju znaleźli się dzięki przejściu kwalifikacji. Losowanie okazało się dla Hurkacza szczęśliwe. W rankingu zajmuje 109. miejsce, a Travaglia 141.

Radwańska pierwszy raz odpadła tak szybko. "Walczyłam sama ze sobą" - Nie zrobiłam... czytaj dalej » Polak zaczął mecz kapitalnie. O sześć lat starszego Włocha od razu postawił pod ścianą. Pierwszego seta zakończył szybko, dwukrotnie przełamując jego serwis. Drugi to powtórka scenariusza, tyle że z happy endem dla Travaglii, który w końcu poprawił własne podanie.

Gem za gem

Obaj zawodnicy nigdy wcześniej ze sobą nie grali. Po kilkudziesięciu minutach spędzonych na korcie wiedzieli już, czego mogą się po sobie spodziewać. Zaczęła się walka gem za gem. Hurkacz miał kilka szans na przełamanie, ostatnią na wagę wygrania seta. Nie doczekał się go i rozpoczął się tie-break.

Włoch wyglądał na coraz bardziej zmęczonego. Mimo, że zdarzały mu się błędy, wciąż był tym zawodnikiem, który podejmuje na korcie większe ryzyko. Opłaciło się, miał dwie piłki setowe. Nagle znowu coś zaczęło w jego grze szwankować. Hurkacz się wybronił, za chwilę to on był o krok od zakończenia partii. Nie czekał, zrobił to przy pierwszej okazji.

Trzecia partia trwała blisko 70 minut. Włochowi dała się mocno we znaki. Przed rozpoczęciem czwartej skorzystał z pomocy medycznej, aby ukoić ból łydki.

Na kort wyszedł. Już pierwsze piłki pokazały jednak, że może być mu ciężko. Na dzień dobry przegrał swoje podanie. Kręcił głową, pochylał się, przeciągał do granic możliwości każde kolejne zagranie. Kolejnego gema przegrał, potem został znowu przełamany. Było 0:3, gdy w końcu poddał spotkanie.

Pierwszy raz w Nowym Jorku

To pierwszy US Open w karierze Hurkacza. Turniej wielkoszlemowy już trzeci. Polak wystąpił w tym roku we French Open i Wimbledonie. Wtedy też musiał przedzierać się przez kwalifikacje (do tego drugiego dostał się jako szczęśliwy przegrany). Jedną rundę udało mu się przejść tylko na kortach w Paryżu. Przegrał wtedy z Marinem Ciliciem, który może być jego rywalem w następnym spotkaniu.

Hurkacz jest jedynym polskim singlistą, który pozostał w stawce nowojorskiego turnieju. Agnieszka Radwańska i Magda Linette przegrały swoje pierwsze pojedynki w poniedziałek.

WYNIK:

Hubert Hurkacz - Stefano Trwavaglia 6:2, 2:6 ,7:6 (8-6), 3:0 i krecz Travaglii.