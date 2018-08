Druga przeszkoda Hurkacza w US Open. Pora na rewanż z gigantem





Hubert Hurkacz w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zmierzy się z rozstawionym z siódemką Marinem Ciliciem w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Chorwacki tenisista był rywalem wrocławianina na tym samie etapie także w tegorocznym French Open.

Poprzedni pojedynek tych zawodników odbył się 31 maja. Hurkacz nie przestraszył się wówczas znacznie bardziej utytułowanego oraz doświadczonego przeciwnika i pokazał się z dobrej strony, ale wystarczyło to na wygranie seta. Cilić zwyciężył wtedy 6:2, 6:2, 6:7 (3-7), 7:5.

Ulubiona nawierzchnia

W Nowym Jorku gracz z Bałkanów powinien być jeszcze groźniejszy niż na paryskiej mączce. Cztery lata temu triumfował na obiektach Flushing Meadows, zdobywając swój jedyny dotychczas tytuł wielkoszlemowy. W tej imprezie rywalizacja toczy się na kortach twardych, a Chorwat 14 ze swoich 18 sukcesów w turniejach ATP odniósł właśnie na takiej nawierzchni. Poza tym jest też finalistą styczniowego Australian Open i ubiegłorocznego Wimbledonu.



Zdjęła koszulkę, dostała upomnienie. Organizatorzy przepraszają W tenisowym... czytaj dalej » 21-letni wrocławianin i starszy o dziewięć lat Cilić dysponują bardzo zbliżonymi warunkami fizycznymi - pierwszy ma 1,96 m wzrostu, a drugi jest o dwa centymetry wyższy. Ich mocną stroną jest serwis, ale nie opierają swojej gry wyłącznie na tym elemencie.

Dwa krecze

Obaj też dwa dni temu w pierwszej rundzie US Open nie dokończyli swoich meczów z powodu kreczu rywala. Stefano Travaglia poddał spotkanie przy stanie 6:2, 2:6, 7:6 (8-6), 3:0 dla Hurkacza, który - tak jak Włoch - dostał się do głównej drabinki z kwalifikacji. Rumun Marius Copil z kolei zrezygnował z dalszej gry przy prowadzeniu Chorwata 7:5, 6:1, 1:1.



Polak w tym roku zaczął występować w eliminacjach imprez wielkoszlemowych. W Australian Open startował bez powodzenia, ale we French Open przedarł się do głównej drabinki i zatrzymał się na wspomnianej drugiej rundzie. W Wimbledonie dostał się do zasadniczej części turnieju jako tzw. szczęśliwy przegrany, lecz przegrał mecz otwarcia.

Szansa na pierwszą setkę

Wrocławianin zajmuje 109. miejsce w rankingu ATP. Dzięki awansowi do drugiej rundy w Nowym Jorku ma szansę zadebiutować w połowie września w czołowej 100 rankingu ATP.



Jego mecz z Ciliciem będzie czwartym, ostatnim spotkaniem tego dnia na Grandstand, czyli trzecim co do wielkości obiekcie nowojorskiej imprezy.



Hurkacz jest jedynym polskim singlistą, który pozostał w stawce nowojorskich zawodów. Agnieszka Radwańska i Magda Linette przegrały swoje pierwsze pojedynki w poniedziałek