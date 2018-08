Pierwsza runda i od razu hit. W US Open rewanż za Wimbledon





Foto: Flickr/Wikipedia | Video: Reuters Początek US Open w poniedziałek

W kolejnym turnieju wielkoszlemowym los chciał, żeby spotkali się w pierwszej rundzie. Mecz Bułgara Grigora Dimitrowa ze Szwajcarem Stanem Wawrinką zapowiada się najciekawiej na otwarcie US Open.

Nieszczęśliwy los Linette. Czeka Serena Gorzej Magda... czytaj dalej » Drabinkę turnieju rozlosowano w czwartek. Na emocje nie będzie trzeba długo czekać



Najwięcej powinno towarzyszyć meczowi Dymitrowa i Wawrinki. Bułgar nie ma za sobą specjalnie udanego sezonu, ale to wciąż numer osiem światowych list. Z kolei Stan trzy lata temu był królem Nowego Jorku, w rankingu jest na początku drugiej setki, ale on część poprzedniego sezonu stracił z powodu problemów z kolanami. W głównej drabince znalazł się dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie.



Co ciekawe, taką samą parę na otwarcie los zestawił w lipcu w Wimbledonie i wówczas wygrał Szwajcar.

Hiszpańska wojna

W pierwszej rundzie dojdzie też do hiszpańskiej wojny. Najwyżej rozstawiony i broniący tytułu Rafael Nadal zagra z Davidem Ferrerem. To kolejny hit na początek turnieju.



Wielu kibiców tenisa już ostrzy sobie zęby na potencjalny przedwczesny finał w ćwierćfinale. W tej części imprezy mogą na siebie trafić Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković. Zmierzyli się oni ostatnio w finale turnieju w Cincinnati i górą był zawodnik z Bałkanów. Serb poprzednią edycję US Open - tak jak i drugą połowę sezonu - opuścił z powodu kontuzji łokcia. Do gry wrócił w styczniu i przez pierwsze kilka miesięcy daleki był od swojej najlepszej dyspozycji, ale w ostatnich miesiącach radzi sobie coraz lepiej. Poza niedawnym sukcesem w Ohio może pochwalić się lipcowym triumfem w Wimbledonie.



W Londynie niespodziewanie już w ćwierćfinale odpadł błyszczący zazwyczaj na trawie Federer. Na tym samym etapie zatrzymał się rok temu w Nowym Jorku. Występem w Cincinnati potwierdził jednak, że będzie się liczył w walce o zgarnięcie głównej nagrody na obiektach Flushing Meadows. Djoković występ na nich rozpocznie od meczu z Węgrem Martonem Fucsovicsem, a zawodnika z Bazylei czeka na otwarcie spotkanie z Japończykiem Yoshihito Nishioką.



Po ponad roku przerwy do rywalizacji wielkoszlemowej wraca Andy Murray. Brytyjczyk, który sześć lat temu triumfował w US Open, długo zmagał się z kontuzją biodra. Jego ostatnim występem w zawodach tej rangi był ubiegłoroczny Wimbledon, w którym - już wówczas zmagając się z urazem - odpadł w ćwierćfinale. Szkot, który zajmuje obecnie 378. miejsce na liście ATP, w tym roku wystąpił jak na razie tylko w czterech zawodach. W pierwszej rundzie nowojorskiego turnieju czeka go mecz z Australijczykiem Jamesem Duckworthem.

Próbuje się przebić

Dołączyć do obsady głównej drabinki może jeszcze biorący udział w kwalifikacjach Hubert Hurkacz, który awansował do trzeciej, decydującej fazy eliminacji. W drugiej rundzie odpadł Kamil Majchrzak.

W rywalizacji pań zagrają Magda Linette i Agnieszka Radwańska. Obie czeka arcytrudne zadanie w pierwszej rundzie.

Zasadnicza część zmagań w US Open rozpocznie się w poniedziałek.