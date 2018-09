Sensacja w US Open. Federer wyrzucony





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Federer poza nowojorskim turniejem

Roger Federer odpadł w 1/8 finału US Open po porażce z Australijczykiem Johnem Millmanem 6:3, 5:7, 6:7 (7-9), 6:7 (3-7). To największa sensacja tegorocznej edycji.

37-letni Szwajcar, rozstawiony z numerem drugim, w zeszłym roku dotarł do ćwierćfinału nowojorskiej imprezy. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu został wyeliminowany rundę wcześniej. I to przez tenisistę, który w rankingu ATP zajmuje 55. miejsce.

Pierwszy set błyskawiczny, potem walka. Serena jak zwykle w ćwierćfinale Rozstawiona z 17... czytaj dalej » Klęski nic nie zwiastowało. Federer w pierwszym secie zwyciężył 6:3, ale w kolejnych trzech to rywal okazywał się lepszy. Każda partia była wyrównana, w dwóch decydował tie-break.

Mecz trwał trzy godziny i 34 minuty.

Djoković czeka

Millman przyznał, że w pierwszym secie nie potrafił przejąć kontroli na korcie. Później nie wierzył, że udało mu się wyeliminować Federera, który popełnił aż 77 niewymuszonych błędów i 10 podwójnych błędów serwisowych.

29-letni Australijczyk jeszcze nigdy nie pokonał tenisisty z czołowej dziesiątki rankingu.

W ćwierćfinale czeka już Novak Djoković. Rozstawiony z numerem szóstym Serb pokonał Portugalczyka Joao Sousę 6:3, 6:4, 6:3.

Źródło: PAP/EPA Sprawca sensacji w akcji

Pięć tytułów

Zawodnik z Bazylei w dorobku ma 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu, co jest rekordem wśród mężczyzn. Pięć z nich wywalczył w US Open. Na obiektach Flushing Meadows triumfował w latach 2004-2008.

Ostatni z triumfów w Wielkim Szlemie wicelider światowej listy zanotował w styczniowym Australian Open. Potem zrezygnował po raz trzeci z rzędu ze startu we French Open, by lepiej przygotować się do zmagań na kortach trawiastych. Z Wimbledonu, w którym bronił tytułu, niespodziewanie odpadł jednak już w ćwierćfinale.

Źródło: PAP/EPA Smutne pożegnanie z US Open

Wyniki meczów 1/8 finału singla mężczyzn:

niedziela

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Nikoloz Basilaszwili (Gruzja) 6:3, 6:3, 6:7 (6-8), 6:4

Dominic Thiem (Austria, 9) - Kevin Anderson (RPA, 5) 7:5, 6:2, 7:6 (7-2)

Juan Martin del Potro (Argentyna, 3) - Borna Coric (Chorwacja, 20) 6:4, 6:3, 6:1

John Isner (USA, 11) - Milos Raonic (Kanada, 25) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2

poniedziałek

Marin Cilic (Chorwacja, 7) - David Goffin (Belgia, 10) 7:6 (8-6), 6:2, 6:4

Kei Nishikori (Japonia, 21) - Philipp Kohlschreiber (Niemcy) 6:3, 6:2, 7:5

Novak Djokovic (Serbia, 6) - Joao Sousa (Portugalia) 6:3, 6:4, 6:3

John Millman (Australia) - Roger Federer (Szwajcaria, 2) 3:6, 7:5, 7:6 (9-7), 7:6 (7-3)