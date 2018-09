33. raz Djokovicia. Goni Federera





Foto: PAP/EPA/Jason Szenes | Video: PAP/EPA Djokovicia czeka teraz starcie z Nishikorim

Serb Novak Djoković pokonał Australijczyka Johna Millmana 6:3, 6:4, 6:4 i po raz 33. w karierze wystąpi w półfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Rundę wcześniej w nowojorskim US Open Millman sensacyjnie wyeliminował Szwajcara Rogera Federera.

Zamiast oczekiwanego ćwierćfinału Federer - Djoković, kibice zobaczyli pojedynek tego drugiego z Australijczykiem, który nigdy nie zaszedł tak daleko w Wielkim Szlemie. Serb zwyciężył w trzech setach, chociaż mecz wcale nie był jednostronny. W ostatniej odsłonie Millman wyciągnął ze stanu 1:3 na 4:3, ale końcówka należała do utytułowanego rywala. Spotkanie trwało dwie godziny i 48 minut.



- To był trudny, prawie trzygodzinny mecz, do tego w niełatwych warunkach do gry, ale takich samych dla nas obydwu - stwierdził Djoković, który był pod wrażeniem dobrej postawy tenisisty z antypodów w całych zawodach.

Rewanż za finał sprzed lat. Nishikori w najlepszej czwórce Japończyk Kei... czytaj dalej » Millman jest przyzwyczajony do upałów w rodzinnym Brisbane, ale i on mocno odczuł ciężką pogodę w USA. W drugim secie, przy wyniku 2:2, poprosił sędziego o przerwę (poszedł się przebrać do szatni), tłumacząc, iż jest tak spocony, że nie może zmieścić piłeczki do kieszonki w spodenkach.

Teraz Nishikori

Nie doszło do szlagierowego spotkania Djokovicia z Federerem, nie dojdzie też do bałkańskiej potyczki z Chorwatem Marinem Ciliciem. Półfinałowym przeciwnikiem rozstawionego z numerem szóstym Serba będzie Japończyk Kei Nishikori (21.), który wygrał z Ciliciem (7.) 2:6, 6:4, 7:6 (7-5), 4:6, 6:4.



Do tej pory zawodnik z Belgradu triumfował w 14 z 16 konfrontacji z Azjatą.



Djoković po raz 33. wystąpi w półfinale wielkoszlemowej imprezy. Lepszy od niego jest tylko Federer - 43.



Na nowojorskich obiektach Flushing Meadows Serb, były lider światowego rankingu, zwyciężał w 2011 i 2015 roku. Dwa lata temu przegrał w finale.



Wcześniej awans do 1/2 finału US Open wywalczyli najwyżej rozstawiony i broniący tytułu Hiszpan Rafael Nadal oraz Argentyńczyk Juan Martin del Potro (3.)



Wyniki ćwierćfinałów singla mężczyzn w wielkoszlemowym US Open:



środa

Kei Nishikori (Japonia, 21) - Marin Cilic (Chorwacja, 7) 2:6, 6:4, 7:6 (7-5), 4:6, 6:4

Novak Djokovic (Serbia, 6) - John Millman (Australia) 6:3, 6:4, 6:4



wtorek

Juan Martin del Potro (Argentyna, 3) - John Isner (USA, 11) 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-4), 6:2

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Dominic Thiem (Austria, 9) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4-7), 7:6 (7-5)



pary półfinałowe:

Del Potro - Nadal

Nishikori - Djoković