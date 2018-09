Walczyła jak lwica. Tytuł US Open dla Polki był blisko





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Tytuł był blisko

Drugi finał z rzędu na US Open z polskim udziałem i niestety drugi przegrany. Alicja Rosolska w parze z Chorwatem Nikolą Mekticiem przegrali w finale gry mieszanej. O tytule zadecydował super tie-break.

Amerykanie mistrzami. Kubot przegrał finał US Open Łukasz Kubot musi... czytaj dalej » W piątek Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo nie poradzili sobie w finale debla nowojorskiego turnieju. W sobotę przegrali Rosolska i Mektić. Lepsi okazali się Amerykanka Bethanie Mattek-Sands i Brytyjczyk Jamie Murray.

Świetny początek

Polsko-chorwacki mikst wystartował popisowo, pewnie wygrał pierwszego seta, ale w drugim złapał zadyszkę.

O wszystkim musiał zadecydować tzw. super tie-break, czyli swego rodzaju dogrywka zamiast trzeciego seta. Wygrywa go ta para, która pierwsza zdobędzie co najmniej 10 punktów, ale przy zachowaniu co najmniej dwupunktowej przewagi.



Decydująca rozgrywka była bardzo wyrównana. Wprawdzie Rosolska i Mektić prowadzili już 4:1, ale dali się dogonić i zaczęła się wojna nerwów. W pewnym momencie znaleźli się w potrzasku, polsko-chorwacka para nie dawała za wygraną. Obroniła trzy piłki meczowe, ale nic z tego.

Źródło: PAP/EPA Tatuaże i długie skarpety to znak firmowy Mattek-Sands

Na koniec cieszyli się ekscentryczna, od zawsze kolorowa Mattek-Sands i starszy brat byłego lidera rankingu ATP. Amerykanka miała nawet łzy w oczach. To po złocie w mikście na igrzyska w Rio de Janeiro jej największy sukces w karierze.

Mattek-Sands/Murray - Rosolska/Nikola Mektić 2:6, 6:3, 11:9

Źródło: PAP/EPA Patera pocieszenia dla polsko-chorwackiej pary