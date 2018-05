Trzy godziny wojny, trzy lata czekania. Szarapowa znów mocna





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Szarapowa w półfinale

Maria Szarapowa nie zapomniała, jak się dobrze gra. Rosjanka po ponad trzygodzinnej batalii uporała się z mistrzynią French Open Jeleną Ostapenko i jest w półfinale turnieju w Rzymie. Trochę na to czekała.

Szarapowa dochodzi do formy po 15-miesięcznym zesłaniu na banicję z powodu dopingowej wpadki. Przebłyski wielkiej gry było widać w piątek.



Mecz byłej liderki światowego rankingu z ubiegłoroczną królową Paryża był pełen dramatyzmu. Już w pierwszym secie, trwającym ok. 80 minut, rozstawiona z piątką Łotyszka zmarnowała dwie piłki setowe przy stanie 5:3, dwie kolejne przy 5:4. Piątą wykorzystała dopiero w tie-breaku, jednak chwilę wcześniej to Rosjanka prowadziła w nim 6-5. W ostatniej odsłonie to Szarapowa miała dwie piłki meczowe przy prowadzeniu 5:4, ale rywalka odrobiła stratę. Ostatecznie Ostapenko przegrała jednak 5:7.

Źródło: PAP/EPA Rosjanka na półfinał w Rzymie czekała trzy lata

Wraca do najlepszej "30"

Rosjanka wystąpi w półfinale w Rzymie po raz pierwszy od trzech lat. Po tym zwycięstwie jest pewna awansu do TOP30 rankingu i rozstawienia w ruszającym pod koniec maja French Open.



- Dobrze jest znów być w tej fazie. Moi kibice byli niezwykle lojalni i cieszę się, że mogłam zaprezentować im taką grę, jak dzisiaj - dziękowała za wsparcie wreszcie ucieszona ze swojej gry Rosjanka.



Jej rywalką w półfinale będzie najwyżej rozstawiona Simona Halep, która wyeliminowała Francuzkę Caroline Garcia.



Niespodzianką piątku w Rzymie była porażka Karoliny Woźniackiej, która uległa Estonce Anett Kontaveit 3:6, 1:6.



Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Halep (Rumunia, 1) - Garcia (Francja, 7) 6:2, 6:3

Szarapowa (Rosja) - Ostapenko (Łotwa, 5) 6:7 (6-8), 6:4, 7:5

Switolina (Ukraina, 4) - Kerber (Niemcy, 11) 6:4, 6:4

Kontaveit (Estonia) - Woźniacka (Dania, 2) 6:3, 6:1