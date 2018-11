Sensacyjny król Paryża. Mocarz Djoković pokonany





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Karen Chaczanow pokonała Novaka Djokovicia

Po 22 meczach bez porażki wreszcie znalazł się mocny na Novaka Djokovicia. Finał ATP 1000 Paris Rolex Masters wygrał niespodziewanie młodszy o dziewięć lat od Serba rosyjski talent Karen Chaczanow.

Mierzący 198 cm wzrostu Chaczanow wygrał w hali Bercy 7-5, 6-4.

Serbowi musiał dać się we znaki sobotni trzygodzinny thriller z innym gigantem. Djoković pokonał Rogera Federera, ale w niedzielę sprawiał wrażenie wyczerpanego trudami turnieju, tego samego, w którym sześć lat temu Jerzy Janowicz dotarł do finału. "Djoko" stracił na dynamice i wyraźnie zmęczony nie był w stanie przeciwstawić się odbijającemu piłkę jak pociski Rosjanina.

Źródło: PAP/EPA Djoković miał prawo być zmęczony batalią z Federerem

Nie miał prawa wygrać

To najcenniejszy tytuł w karierze niespodziewanego mistrza Paryża. Do niedzieli Chaczanow w swoim CV miał trzy turniejowe zwycięstwa, ale w mało znaczących zawodach.



Rosjanin dotychczas z kortów podniósł niespełna 3,5 mln dolarów. Djoković - 120 milionów. W wielkoszlemowych turniejach najdalej docierał do czwartej rundy, Serb - takich wygrał aż 14.



No i Chaczanow to 18. rakieta na świecie, a "Dżoker" od poniedziałku wróci na fotel lidera. Rosyjski talent nie miała prawa w niedzielę wygrać. Sport kocha takie historie.

Źródło: PAP/EPA Chaczanow. Nieoczekiwany król Paryża

Do końca sezonu pozostał tylko turniej Masters - ATP Finals w Londynie (11-18 listopada).



Karen Chaczanow (Rosja) - Novak Djoković (Serbia, 2) 7:5, 6:4