Pierwszy tytuł i od razu rekord. "To niewiarygodne"





Nie od dziś wiadomo, jak ważna w życiu każdego sportowca jest cierpliwość. Wie coś o tym John Isner, który w Miami wygrał swój pierwszy turniej tenisowy rangi Masters 1000 w karierze. W nagrodę ma rekord wszech czasów i spory awans w światowym rankingu.

Amerykanin, który pod koniec kwietnia skończy 33 lata, przed niedzielną potyczką trzy razy grał w finałach, ale nie miał z nich najlepszych wspomnień. W 2012 roku w Indian Wells musiał uznać wyższość Rogera Federera, rok później w Cincinnati uległ Rafaelowi Nadalowi, a przed dwoma laty poległ w Paryżu z Andym Murrayem.

Podniósł się i świętuje

Tym razem jednak dostał rywala słabszego od powyższego tercetu, bo grającego z "czwórką" Niemca Alexandra Zvereva. Wykorzystał to, choć pierwszego seta przegrał po tie-breaku. - Podniosłem się po rozczarowującym pierwszym secie. Wtedy dostałem dodatkowych sił i trzymałem dobrą formę do końca pojedynku - relacjonował 32-letni Amerykanin. Dwa kolejne sety wygrał 6:4 i na koniec mógł unieść ręce w geście triumfu.

Źródło: EPA/ERIK S. LESSER Isner nie mógł uwierzyć

To było czwarte spotkanie tych tenisistów i dopiero pierwsze zwycięstwo Isnera. Pierwsze też w turnieju rangi Masters 1000. Mało tego, został od razu najstarszym tenisistą w historii, który tego dokonał po raz pierwszy. Dotychczasowy lider Chorwat Ivan Ljubicić gdy w 2010 roku wygrywał turniej w Indian Wells, miał nieco ponad 30 lat.

- To niewiarygodne. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To nieporównywalne z niczym innym - przyznał dumny Isner. Dla niego to z 13. w karierze wygrany turniej rangi ATP. Został też siódmym amerykańskim mistrzem Miami Open w historii, ale pierwszym od 2010 roku i triumfu Andy'ego Roddicka.

Źródło: EPA/ERIK S. LESSER John Isner ma powody do radości

W nagrodę, w poniedziałek Amerykanin znalazł się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu.

Awansował o osiem lokat, na dziewiątą pozycję.

Wynik finału:

John Isner (USA, 14) - Alexander Zverev (Niemcy, 4) 6:7 (4-7), 6:4, 6:4.