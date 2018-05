Maszyna się zacięła. Nadal w końcu pokonany





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Nadal w czwartek pobił rekord, w piątek pożegnał się z turniejem

Rafael Nadal to jednak tylko człowiek. Po 21 zwycięstwach z rzędu bez straty seta na mączce hiszpański tenisista musiał zasmakować porażki. Sposób na niego, i to w Madrycie, znalazł Dominic Thiem. Austriak awansował do półfinału turnieju Mutua Madrid Open.

Licząc od 2017 roku, Nadal do piątku miał wygranych 50 kolejnych setów na ceglanej nawierzchni. Rekord Johna McEnroe z 1984 roku pobił, ale licznik Hiszpana już się zatrzymał.

Straci tron

Niesamowitą serię przerwał Thiem. Austriak wygrał przed madrycką publicznością 7:5, 6:3. Co ciekawe, to on jako ostatni skradł Nadalowi seta przed rozpoczęciem jego rekordowej passy.

To spora niespodzianka, w końcu Hiszpan to lider rankingu, grał u siebie, był faworytem i bronił tytułu. Przegrana oznacza, że straci pierwsze miejsce miejsce w rankingu ATP na rzecz Rogera Federera.



Thiem spotka się w półfinale z Kevinem Andersonem z RPA, który w pierwszym ćwierćfinale wyeliminował Serba Dusana Lajovica 7:6 (7-3), 3:6, 6:3.

Źródło: PAP/EPA Dominic Thiem w pólfinale