Następczyni Radwańskiej zakończyła udany sezon. "Jedyny moment na naukę"

Świątek: tytuł wielkoszlemowy to największy sukces

20.10 | Zwycięstwa w juniorskim French Open i Wimbledonie, złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich oraz triumfy w innych turniejach. Ten sezon należał do Igi Świątek. - Nie jestem przyzwyczajona do świętowania sukcesów. Największy to oczywiście tytuł wielkoszlemowy, ale cieszę się z tego, jak potoczyła się moja przygoda z profesjonalnym tenisem. Sezon zaczynałam w okolicach 700. miejsca, teraz jestem 176. w rankingu - mówiła 17-letnia zawodniczka na antenie TVN24. Przed nią teraz odpoczynek i powrót do szkoły. - To jedyny moment, gdy mogę skupić się na nauce - przyznała.

