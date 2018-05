Nadal woli z nim nie grać. W Rzymie dojdzie do pojedynku gigantów





Do hitowego starcia dojdzie w półfinale tenisowego turnieju ATP serii Masters 1000 w Rzymie. Po raz 51. w historii zmierzą się ze sobą najwyżej rozstawiony Hiszpan Rafael Nadal oraz Serb Novak Djoković (nr 11.). - Jeśli mam być szczery, to wolę z nim nie grać - przyznał szczerze wicelider światowego rankingu.

W piątek Nadal pokonał dobrze spisującego się przed własną publicznością Fabio Fogniniego 4:6, 6:1, 6:2.

W drodze do ćwierćfinału zawodnik z Taggii sprawił dwie niespodzianki. W pierwszej rundzie wyeliminował Francuza Gaela Monfilsa, a w drugiej - rozstawionego z numerem szóstym Austriaka Dominica Thiema. Później pokonał także Niemca Petera Gojowczyka. W piątek wygrał pierwszego seta z Nadalem, niesiony dopingiem lokalnej publiczności, jednak ostatecznie nie dał rady wiceliderowi światowego rankingu.

Zmiana taktyki

- Poczułem presję i rozegrałem kilka słabych gemów - przyznał Hiszpan. - Fognini grał agresywnie, prezentując naprawdę wysoki poziom tenisa. Później starałem się grać bardziej zdecydowanie forehandem, a wtedy automatycznie poprawia się też backhand. Zmiana strategii podczas meczu bywa bardzo ważna - powiedział Nadal, który walczy o ósmy w karierze triumf w stolicy Włoch. W dorobku ma też m.in. 16 tytułów wielkoszlemowych.



Kolejnym rywalem Hiszpana będzie Djoković, który w żadnej wcześniejszej imprezie w tym sezonie nie dotarł nawet do ćwierćfinału. Triumfator dwunastu turniejów Wielkiego Szlema mozolnie stara się powrócić do najwyższej formy po zeszłorocznej kontuzji łokcia. W piątek poradził sobie jednak w niecałe dwie i pół godziny z Japończykiem Kei Nishikorim 2:6, 6:1, 6:3.

Będzie to 51. pojedynek "Djoko" z Nadalem. Dotychczas bilans jest minimalnie korzystniejszy dla Serba, który wgrał 26 razy, a jego rywal 24.

Porażka Kubota

Na rywala w drugim półfinale czeka Marin Cilić (nr 4.). Chorwat pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę (nr 10.) w niewiele ponad godzinę 6:3, 6:3 i po raz pierwszy w karierze awansował do najlepszej czwórki turnieju rangi Masters 1000 na ziemnych kortach.



O miejsce w finale zagra z Belgiem Davidem Goffin (9.) lub Niemcem Alexandrem Zverevem (2.).



W grze podwójnej porażkę w ćwierćfinale ponieśli Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Polak w poniedziałek straci pozycję lidera rankingu deblistów.



Wyniki ćwierćfinałów:



Novak Djoković (Serbia, 11) - Kei Nishikori (Japonia) 2:6, 6:1, 6:3

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Fabio Fognini (Włochy) 4:6, 6:1, 6:2

Marin Cilic (Chorwacja, 4) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 10) 6:3, 6:3