Pokonała Radwańską, przeprasza Polaków. "Teraz kibicujcie mnie"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Tatjana Maria wyrzuciła z US Open Agnieszkę Radwańską

Niemka Tatjana Maria po pokonaniu Agnieszki Radwańskiej 6:3, 6:3 w 1. rundzie US Open tryskała radością i humorem. - Mój tata urodził się w Zabrzu, więc teraz kibicujcie mnie - zaapelowała do Polaków.

Radwańska już wyjeżdża. Odpadła w pierwszej rundzie Agnieszka... czytaj dalej » - Jak na pierwszą rundę Wielkiego Szlema to była bardzo wymagająca przeciwniczka. Miałam w pamięci moją druzgocącą porażkę w poprzednim meczu z Agnieszką. Dlatego cieszę się, że udało mi się tutaj wziąć rewanż - zaznaczyła 31-letnia tenisistka, która przegrała gładko wszystkie trzy wcześniejsze pojedynki z Radwańską.



Teraz Niemka zmierzy się z rozstawioną z siódemką Ukrainką Jeliną Switoliną.

Zabrze i okolice

Na konferencji opowiadała o swoich polskich korzeniach. - Tata urodził się w Zabrzu, często odwiedzałam to miasto i okolice jako dziecko, bo grywałam tam turnieje. Niestety, nie potrafię mówić po polsku. Najlepiej tym językiem posługuje się moja babcia - wyznała Maria, której panieńskie nazwisko brzmi Malek.



Przepraszała także za wyeliminowanie krakowianki.



- To świetna zawodniczka. Mamy podobny, nieco nieobliczalny styl gry. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Polacy kibicowali teraz mnie - zaproponowała.



Maria nie ma na koncie żadnych sukcesów w Wielkim Szlemie. Tylko raz - w Wimbledonie 2015 - dotarła do trzeciej rundy.

Źródło: PAP/EPA Tatjana Maria prosi Polaków o doping