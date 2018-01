Puszczykowo się cieszy. Angie znów wygrywa





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Kerber wygrała US Open, później był zjazd formy

Angelique Kerber przypomniała o sobie. Niemka z polskimi korzeniami wygrała turniej w Sydney. Wreszcie odetchnęła. Po bardzo słabym poprzednim sezonie w końcu wraca z pucharem. Cieszy się pewnie również rodzinne Puszczykowo.

W finale Angie pokonała Australijkę Ashleigh Barty 6:4, 6:4. W tym samym turnieju, ale w ćwierćfinale, odpadła Agnieszka Radwańska.

To 11. zwycięstwo w karierze Kerber, ale pierwsze od 1,5 roku i wygranej w US Open.



- To był wspaniały tydzień. Cieszę się, że znowu wygrywam - nie kryła zadowolenia, gdy odbierała szklane trofeum z rąk australijskiej legendy tenisa Kena Rosewalla.



- Grałam dziś niesamowity tenis i czułam się doskonale. To mój pierwszy tytuł w pierwszym turnieju w tym roku. Czuję, że jestem blisko formy z 2016 roku - mówiła uradowana.

Źródło: PAP/EPA Niemka zajmuje 22. miejsce w rankingu. A jeszcze rok temu była pierwsza

W dołku

Po sukcesie w Nowym Jorku, największym w karierze, Angie gwałtownie spuściła z tonu. W zeszłym sezonie nie obroniła tytułu królowej US Open. Więcej, sensacyjnie odpadła już w pierwszej rundzie. Z pozycji liderki rankingu spadła na 22. miejsce.



Pod koniec roku uznała, że czas na zmiany. Rozstała się z trenerem Torbenem Beltzem. Na jego miejsce zatrudniła Belga Wima Fisettego, byłego szkoleniowca Kim Clijsters, Simony Halep, Wiktorii Azarenki i Johanny Konty. Pierwsze owoce już są.

Turniej w Sydney był dla jego uczestniczek ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w poniedziałek w Melbourne Australian Open.

Angelique Kerber (Niemcy) - Ashleigh Barty (Australia) 6:4, 6:4