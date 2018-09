Serenie został jeden krok. Łotyszce oddała trzy gemy





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Serena Williams o krok od wygrania US Open 2018

W półfinale US Open Serena Williams pokonała Łotyszkę Anastasiję Sevastovą 6:3, 6:0. Walcząca o 24. tytuł wielkoszlemowy tytuł amerykańska tenisistka po raz 31. wystąpi w decydującym spotkaniu w turnieju tej rangi, a po raz dziewiąty w Nowym Jorku.

33. raz Djokovicia. Goni Federera Serb Novak... czytaj dalej » Na początku spotkania Williams była nieco zdenerwowana i w efekcie przegrała dwa pierwsze gemy. Później bezlitośnie wypunktowała rywalkę.



Zdominowała Łotyszkę pod względem m.in. liczby uderzeń wygrywających. Miała ich na koncie 31, Sevastova tylko 10.

"Jestem wdzięczna, że mogę grać"

Amerykanka zaskoczyła częstymi wizytami przy siatce. Z 28 okazji na punkt w takiej sytuacji 24 zakończyły się powodzeniem. Dołożyła do tego mocne uderzenia z głębi kortu i szybki serwis.



- Bardzo dużo pracuję nad moim wolejem. Wygrałam kilka turniejów w deblu, więc wiem, jak stosować to zagranie. Dotychczas przeważnie podchodziłam do siatki tylko po meczu, by uścisnąć dłoń rywalki - opowiadała Williams.



Wracająca na szczyt po przerwie macierzyńskiej Amerykanka jest 26. w światowym rankingu, ale w Nowym Jorku rozstawiono ją z numerem 17. 37-letnia reprezentantka gospodarzy, która 1. września ubiegłego roku urodziła córkę, w lipcu w bieżącym sezonie dotarła do finału Wimbledonie.



- To naprawdę niesamowite. Rok temu dosłownie walczyłam o życie w szpitalu po skomplikowanym porodzie. Teraz każdego dnia, gdy wychodzę na kort, jestem wdzięczna, że mogę po prostu grać. Nie ma znaczenia, czy to półfinał czy finał. Już mam poczucie wygranej - zapewniła.



O tytuł zagra z Japonką Naomi Osaką (20.).

Źródło: PAP/EPA Serena Williams w akcji

Wyniki półfinałów:



Serena Williams (USA, 17) - Anastasija Sevastova (Łotwa, 19) 6:3, 6:0

Naomi Osaka (Japonia, 20) - Madison Keys (USA, 14) 6:2, 6:4