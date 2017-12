Serena wraca. Cztery miesiące po urodzeniu córki





Foto: Александр Осипов / Wikipedia CC BY-SA 2.0 | Video: tvn24/Reuters Serena Williams wraca na kort jako mama

Amerykanka Serena Williams w sobotę 30 grudnia w Abu Zabi zagra po raz pierwszy od przerwy macierzyńskiej i urodzenia córki. Jej rywalką w pokazowym turnieju Mubadala World Tennis Championship będzie Łotyszka Jelena Ostapenko - ogłosili organizatorzy.

Mistrzyni Wimbledonu wraca. "Wielkie wyzwanie" Francuzka... czytaj dalej » "Jestem bardzo zadowolona, że właśnie w Abu Zabi pojawię się na korcie po raz pierwszy od urodzenia we wrześniu córki" - napisała w oświadczeniu 36-letnia zawodniczka.

Potem Aussie Open

Amerykanka, która wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe, nie grała od triumfu w Australian Open w styczniu tego roku. Była liderka światowego rankingu 1 września urodziła córkę Alexis Olympię Ohanian. W listopadzie wyszła za mąż.



"The Mubadala World Tennis Championship ma długą i wyrobioną markę jako turniej inauguracyjny sezon w wydaniu męskim. Tym większy to dla mnie honor, że mój powrót na kort uświetni pierwszy udział kobiet w tej imprezie" - oznajmiła tenisistka.



Williams prawdopodobnie wystąpi w rozpoczynającym się 15 stycznia turnieju Wielkiego Szlema w Melbourne. Wygrała go już siedmiokrotnie. Ze względu na długą przerwę w grze pogorszyły się jej notowania na liście WTA - obecnie zajmuje 22. miejsce w świecie.