Podliczyli grzechy Williams. Najwięcej zapłaci za "obelgi"

Ukarano Serenę Williams, która nie potrafiła zapanować nad nerwami w trakcie finału US Open. Amerykance dostało się za trzy przewinienia, a najwięcej za obrażenie sędziego.

Skandal w wielkim finale. Sędzia nazwany złodziejem, oskarżony o seksizm Najpierw dostała... czytaj dalej » Amerykański Związek Tenisowy, który zarządza kompleksem Flushing Meadows, gdzie rozgrywany jest nowojorski turniej, ukarał tenisistkę finansowo. Williams musi zapłacić 17 tys. dolarów.

Na sumę złożyły się kary za roztrzaskanie rakiety po pierwszym secie, za zabroniony tzw. coaching, czyli konsultacje z trenerem i najwięcej (10 tys. dolarów) za "słowne obelgi". Była liderka światowego rankingu wykłócała się z panem Carlosem Ramosem, w końcu nazwała Portugalczyka "złodziejem" ("ukradłeś mi punkt, jesteś złodziejem", oskarżała) i zarzuciła mu seksizm.



- Nigdy nie odebrał gema mężczyźnie za słowo "złodziej". A nie raz widziałam takie sytuacje. Jestem tu po to, by walczyć o prawa kobiet i równość w sporcie - stwierdziła obrażona.



Wysokość kary pewnie nie robi wrażenia na wielkiej mistrzyni, która za dotarcie do finału US Open zgarnęła ponad 1,8 mln dolarów.

Dumna Japonia

Williams celowała w 24. tytuł wielkoszlemowy, ale niespodziewanie dość gładko przegrała z Japonką Naomi Osaką 2:6, 4:6.

Dla 21-letniej Osaki to największy sukces w karierze, dla Kraju Kwitnącej Wiśni pierwszy wielkoszlemowy tytuł w singlu. Mistrzyni US Open w poniedziałek zadebiutuje w czołowej dziesiątce rankingu WTA, będzie w nim siódma.