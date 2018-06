Williams zareagowała na książkę Szarapowej. "Sto procent plotek"





»

Burza w przeddzień hitu French Open. I nie chodzi o niekorzystne warunki atmosferyczne na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, a o autobiografię Marii Szarapowej. Jej rywalkę Serenę Williams mocno poirytowały niektóre zdania. - Nie spodziewałam się, że przeczytam książkę na swój temat, która nie do końca jest prawdziwa - powiedziała Amerykanka.

Odkąd tylko wylosowano pary tegorocznego Wielkiego Szlema, wszyscy miłośnicy tenisa życzyli zwycięstw w trzech pierwszych rundach dwóm wielkim rywalkom: Rosjance i Amerykance. Niespodzianek po drodze nie było i dzięki temu w poniedziałek dojdzie do, opisywanego jako hit 1/8 finału, pojedynku. Źródło: Twitter Książka Szarapowej trafiła do księgarń w poprzednim roku

"Co się wydarzyło, powinno tam zostać"

Bilans dotychczasowych pojedynków byłych liderek światowego rankingu przemawia zdecydowanie na korzyść Williams, która wygrała 19 z 21 ich meczów. Szarapowa pokonała ją ostatnio w finale Wimbledonu w 2004 roku w wieku ledwie 17 lat. To zwycięstwo stało się międzynarodową sensacją. Następne 18 meczów jednak Rosjanka przegrała.

W swojej autobiografii "Niepowstrzymana" tłumaczyła długą serię porażek tym, że Serenę ciągle napędza trauma i łzy po przegranym finale. "Myślę, że Serena nienawidziła mnie za bycie chudym dzieciakiem, który wbrew wszelkim przeciwnościom pokonuje ją na Wimbledonie" - to tylko jeden z fragmentów.

Amerykanka przemówiła. - Ta książka to w 100 procentach plotki, przynajmniej te fragmenty, które czytałam, co jest trochę rozczarowujące. Wiele razy płakałam po porażkach i widziałam, że wielu sportowców tak robi. W końcu to finał Wimbledonu. Bardziej dziwiłoby to, gdybym nie płakała. Sądzę, że to, co się tam wtedy wydarzyło, powinno tam pozostać, a nie opowiadać w książce w taki sposób - podkreśliła Williams.

Jej nazwisko zresztą bardzo często pada w autobiografii Szarapowej, co zauważyła sama Serena. - Byłam bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się książki na swój temat, która nie do końca jest prawdziwa. Nie wiedziałem, że tak bardzo była zapatrzona w moją karierę i była w nią tak zaangażowana. Szczególnie po urodzeniu córki, wydaje mi się, że kobiety powinny siebie raczej wspierać. Sukces jednej powinien być inspiracją dla drugiej - dodała z klasą 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Straciła seta, ale pozostała w grze. Serena w drodze po 24. tytuł Amerykanka Serena... czytaj dalej »

Kto odpowie na korcie?

- Nie mam jednak w stosunku do niej żadnych negatywnych emocji, choć lekko się rozczarowałam tą plotkarską książką - zakończyła. Rosjanka nie chciała już wchodzić w dyskusję. - Jest wiele rzeczy w jej grze, które robiła lepiej ode mnie, ale mimo to, chcę jutro wyjść i zagrać najlepiej jak potrafię - stwierdziła.

Szarapowa ma w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych, w tym dwa wywalczone w Paryżu (2012, 2014). 31-letnia tenisistka poprzednio startowała w stolicy Francji trzy lata temu. Kolejną edycję opuściła z powodu zawieszenia za doping. W ubiegłorocznej nie wzięła udziału, ponieważ organizatorzy nie przyznali jej tzw. dzikiej karty - ani do głównej drabinki, ani do eliminacji, a jej ówczesne miejsce w rankingu nie pozwalało na występ choćby w kwalifikacjach.