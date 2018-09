Serena Williams na karykaturze. "Odrażające, rasistowskie"





Szokujące sceny w finale US Open Foto: PAP/EPA Video: PAP/EPA Szokujące sceny w finale US Open 09.09 | Najpierw dostała ostrzeżenie za zabroniony w Wielkim Szlemie coaching, czyli konsultacje z trenerem. Potem - przegrywając pierwszego seta - ze wściekłości roztrzaskała rakietę, a to równało się ostrzeżeniu numer 2 i idącym za tym odebraniem punktu. Tego Serena Williams nie chciała zaakceptować, awantura w finale US Open zaczęła się zatem na dobre. zobacz więcej wideo »

Tenisowi furiaci Foto: PAP/EPA Video: TVN24 BiS Tenisowi furiaci 11.09 | Mówi się, że tenis to sport dla dam i dżentelmenów. Czasami jednak zawodnikom puszczają nerwy na korcie. Ostatnio głośno zrobiło się o awanturze, jaką podczas finału US Open zrobiła Serena Williams, ale przed nią byli też inni, którzy dali pokaz prawdziwej furii. Dmitrij Tursunow rzucił piłką w stronę sędziego, nazwał go idiotą i porównał do... Saddama Husajna. Marcos Baghdatis zniszczył trzy rakiety pod rząd, a Victor Hanescu pluł w stronę widowni. Absolutną legendą tenisowej złości był jednak John McEnroe, który "specjalizował się" w kwestionowaniu decyzji sędziów. - Dzięki za zmarnowanie kolejnego mojego meczu. Chcesz trafić do Księgi rekordów Guinnessa w kategorii załatwienia mnie? - zapytał kiedyś jednego z nich. O szczegółach opowiadał Michał Sznajder. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Williams niespodziewanie przegrała w finale US Open

Ciąg dalszy zamieszania wokół zachowania Sereny Williams w finale US Open. Furię wielkiej mistrzyni przedstawił australijski rysownik z dziennika "The Herald Sun". Karykatura nie wszystkim się spodobała, a autora nazwano rasistą. Zaprotestowała córka Martina Luthera Kinga, oburzona jest również pisarka J.K. Rowling.

Skandal w wielkim finale. Sędzia nazwany złodziejem, oskarżony o seksizm Najpierw dostała... czytaj dalej » Mark Knight narysował Amerykankę demolującą swoją rakietę. Na ziemi leży smoczek, a w tle widać sędziego finału i Naomi Osakę, sensacyjną zwyciężczynię.

Na rysunku sędzia Carlos Ramos, którego 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w trakcie niedzielnego meczu nazwała "złodziejem" i któremu zarzuciła seksizm, prosi Japonkę o życzliwe potraktowanie bardziej utytułowanej rywalki. "Czy możesz pozwolić jej wygrać?" - pyta sędzia z pracy rysownika.

"Wspiera uprzedzenia"

Ci, którym karykatura się nie spodobała, twierdzą, że Knight posłużył się rasistowskimi stereotypami. Prawdopodobnie chodzi głównie o monstrualne usta, jakie rysownik nadał postaci amerykańskiej tenisistki.



"Dobra robota w sprawie zredukowania jednej z największych żyjących sportsmenek do rasistowskiej i seksistowskiej metafory" - oburzyła się na Twitterze autorka bestsellerowej sagi o Harrym Potterze.

Profil J.K. Rowling obserwuje ponad 14 mln osób.



EDITORIAL The world has officially gone mad when a celebrated cartoonist is condemned by the social media hordes for depicting a famous sports star throwing an unedifying tantrum.https://t.co/cqIAoq9DLq — Herald Sun (@theheraldsun) 11 września 2018

Karykatura - której sens opiera się na takim przerysowaniu cech jej bohatera, aby go ośmieszyć - nie przypadła do gustu również córce Martina Luthera Kinga. Bernice King jest zdziwiona, jak w ten sposób "można dziś wspierać uprzedzenia i rasizm".



"To oburzające na wielu poziomach. Emanuje rasistowskimi i seksistowskimi karykaturami obu przedstawionych kobiet" - skwitowało pracę Knighta Krajowe Stowarzyszenie Czarnoskórych Dziennikarzy.

W obronie rysownika stanął redaktor naczelny australijskiego dziennika. "Wielka mistrzyni tenisa wpadła w wielką furię, a Marka rysunek to przedstawił. Nie było w tym nic z seksizmu i rasizmu" - zaprzeczył Damon Johnston.



Zaskoczony skalą zamieszania wydaje się sam Knight. "Denerwuje mnie, że ludzie się obrażają, ale nie zamierzam kończyć z rysowaniem" - oznajmił.

Trzy przewinienia

Serena Williams, która w tym roku wróciła na kort po urodzeniu dziecka, przegrała finał gładko, w dwóch setach.

W poniedziałek ukarano ją finansowo. Musi zapłacić 17 tysięcy dolarów. Na sumę złożyły się kary za zniszczenie rakiety tenisowej, obrażenie sędziego oraz za tzw. coaching, czyli zabronione konsultacje z trenerem.

Za dotarcie do finału zarobiła 1,85 mln dolarów.