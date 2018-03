"Grozili rodzinie, mamie i tacie życzyli śmierci". Przykre pożegnanie Woźniackiej z Miami





Foto: PAP/EPA | Woźniacka przegrała z Puig

Z pewnością nie tak swoje pożegnanie z turniejem WTA w Miami wyobrażała sobie Karolina Woźniacka. Dunka polskiego pochodzenia przegrała w sobotę z Portorykanką Monicą Puig, a na trybunach jej rodzinie "życzono śmierci". Tenisistka wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Miami to teren Puig. W tym mieście mieszka i trenuje. I choć mecz z drugą w rankingu WTA Woźniacką zaczęła od zawstydzającego 0:6, to potrafiła się podnieść i - ku uciesze miejscowych fanów - odwrócić losy meczu. Dwa kolejne sety wygrała 6:4 i w konsekwencji całe spotkanie.

Dostało się rodzicom

Radwańska jak za najlepszych lat. Ograła pierwszą rakietę świata Agnieszka... czytaj dalej » Ale więcej niż o samym wyniku mówi się obecnie o wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie tego meczu na trybunach. Zaczęło się w drugiej partii, kiedy kibice zaczęli przeszkadzać zawodniczkom w grze. Zdeprymowana okrzykami Woźniacka interweniowała u pani arbiter, ta z kolei prosiła fanów o spokój, ale efektu nie było.

Jak się okazało po meczu, nie były to jedyne "popisy" niesfornej publiczności. A poinformowała o tym Woźniacka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Zeszłej nocy przegrałam trudny mecz ze wspaniałą rywalką i moją przyjaciółką Monicą Puig. Jestem w pełni świadoma, że w tenisie można tylko wygrać lub przegrać. Jednak podczas naszego pojedynku ludzie na trybunach grozili mojej rodzinie, życząc mojej mamie i mojemu tacie śmierci, a mnie określając słowami, których tutaj nie podam" - napisała Dunka.

"Przekroczona bariera"

A i to nie wszystko. Chamskiego zachowania doświadczyły też 10-letnie dzieci z rodziny narzeczonego tenisistki.

"Do siostrzeńca i siostrzenicy mojego narzeczonego powiedziano, że mają zamknąć r***, a ochrona w ogóle nie reagowała na te wydarzenia. Zawsze doceniam to, że fani wspierają swoją zawodniczkę, jednak gdy pewna bariera zostaje przekroczona, to tenis staje się straszny dla obu stron. Mam nadzieję, że organizatorzy potraktują to poważnie, ponieważ jest to okropny przykład dla nowej generacji tenisistów i fanów. Monice życzę wszystkiego co najlepsze w dalszej części turnieju - dodała Woźniacka.

W turnieju w Miami uczestniczy nadal Agnieszka Radwańska, która po pokonaniu pierwszej rakiety świata Simony Halep jest w 1/8 finału. W kolejnym spotkaniu Polka zagra z Wiktorią Azarenką.



pic.twitter.com/yd10mvxuMJ — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 24 marca 2018