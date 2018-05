Deszcz pomógł Nadalowi. Wygrana w Rzymie i powrót na fotel lidera





Foto: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Nadal najlepszy w Rzymie

Rozstawiony z "jedynką" Rafael Nadal wygrał po raz ósmy w karierze turniej ATP Masters 1000 w Rzymie, pokonując w finale broniącego tytułu Niemca Alexandra Zvereva (2.) 6:1, 1:6, 6:3. Hiszpański tenisista w poniedziałek odzyska miano lidera światowego rankingu.

Nadal po szybkim przegraniu drugiej partii był także w dużych opałach w trzecim secie - przegrywał w nim już bowiem 1:3. Wówczas z pomocą przyszedł mu deszcz, z powodu którego na prawie godzinę przerwano dwukrotnie spotkanie. Po powrocie na kort kolejne gemy na swoim koncie zapisywał już tylko zawodnik z Majorki.



Prawie 32-letni Hiszpan wygrał wszystkie pięć dotychczasowych pojedynków z trzecim w rankingu ATP Zverevem.

78. tytuł

Trzy godziny wojny, trzy lata czekania. Szarapowa znów mocna Maria Szarapowa... czytaj dalej » Nadal, nazywany "królem kortów ziemnych", po raz ósmy w karierze cieszył się z sukcesu w Rzymie. Wcześniej miało to miejsce w latach: 2005-2007, 2009-10 i 2012-13. To jego 78. wygrany turniej w karierze, a 32. rangi Masters 1000. W tym sezonie triumfował na mączce także w Monte Carlo i Barcelonie.



Ostatnio nie do zatrzymania był Zverev - tydzień temu triumfował na cegle - w Madrycie, a siedem dni wcześniej w Monachium. W niedzielę zakończyła się seria zwycięstw 21-letniego Niemca - jego licznik zatrzymał się na 13. W sumie ma w dorobku osiem tytułów w cyklu ATP, w tym trzy rangi Masters 1000.

Zmiana po tygodniu

Hiszpan w poniedziałek po tygodniowej przerwie odzyska miano pierwszej rakiety świata. Zastąpi na czele zestawienia Rogera Federera. Szwajcar - tak jak w poprzednim sezonie - zrezygnował z występów w imprezach na kortach ziemnych, by lepiej przygotować się do Wimbledonu.



Nadal będzie faworytem rozpoczynającego się 27 maja wielkoszlemowego French Open, a Zverev potwierdził, że będzie jednym z jego najgroźniejszych rywali w walce o triumf w Paryżu.



W ćwierćfinale gry podwójnej turnieju w stolicy Italii (pula nagród 4,9 mln euro) odpadli najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Polak w poniedziałek straci pozycję lidera rankingu deblistów.