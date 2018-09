Październik na kortach bez Nadala. Hiszpan może stracić pozycję lidera





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Rafael Nadal

Lider światowego rankingu tenisistów Rafael Nadal wycofał się z październikowych turniejów w Chinach z powodu urazu kolana. To szansa dla czających się za jego plecami rywali. Największe szanse, żeby pod nieobecność Hiszpana zostać nowym liderem zestawienia daje się Novakowi Djokoviciowi.

Nadal ma problemy ze ścięgnem. W środę poinformował, że nie zagra w Pekinie i Szanghaju. Decyzja zapadła po konsultacjach z lekarzem i swoim sztabem szkoleniowym. "Te problemy nie są niczym nowym. Po dokładnych badaniach w Barcelonie podjęliśmy wspólnie decyzję, że nie wybiorę się do Azji, bo muszę dojść do siebie" - napisał na twitterze.



Kontuzjowana Szarapowa zakończyła sezon Była liderka... czytaj dalej » Ostatnio Hiszpan miał kłopoty zdrowotne w półfinale US Open w Nowym Jorku, w którym skreczował w meczu przeciw Argentyńczykowi Juanowi Martinowi del Potro. Potem w ogóle nie zagrał w półfinale Pucharu Davisa z Francją.

32-letni Nadal jest triumfatorem 17 imprez wielkoszlemowych; French Open wygrał jedenastokrotnie, trzy razy US Open, dwa Wimbledon i raz Australian Open. Na pierwszym miejscu rankingu ATP spędził już prawie 200 tygodni swojej całej kariery.

Nowy lider?

Na jego absencji w Chinach może skorzystać Djoković, który ostatnio wrócił do wysokiej formy. Potwierdzeniem tego był triumf w US Open. Serb jest w tej chwili trzeci w rankingu. Wyprzedza go też Roger Federer.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 17 września:



1. (1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 8760 pkt.

2. (2.) Roger Federer (Szwajcaria) 6900

3. (3.) Novak Djoković (Serbia) 6445

4. (4.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5980

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 4890

6. (6.) Marin Cilic (Chorwacja) 4715

7. (7.) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3755

8. (8.) Dominic Thiem (Austria) 3665

9. (9.) Kevin Anderson (RPA) 3595

10. (10.) John Isner (USA) 3470

...

95. (95.) Hubert Hurkacz (Polska) 597

188.(187.) Kamil Majchrzak (Polska) 297

402.(356.) Jerzy Janowicz (Polska) 100