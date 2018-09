Jest zwycięstwo Radwańskiej. Dawno temu wygrała tam turniej





Agnieszka Radwańska wygrała z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands 6:4, 7:5 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA na kortach twardych w Seulu (pula nagród 250 tys. dol.). Polka triumfowała w tych zawodach pięć lat temu.

Córka zrobiła pierwsze kroki, ona trenowała. "Płakałam" Pogodzić... czytaj dalej » Zajmująca 60. miejsce na świecie Radwańska rywalizowała z Mattek-Sands (WTA 375) po raz trzeci. W 2012 roku krakowianka wygrała z nią w Australian Open, a dwa lata później w Sydney zwyciężyła tenisistka ze Stanów Zjednoczonych.

Zdołała odrobić straty

We wtorek przy stanie 3:3 w pierwszym secie Mattek-Sands przełamała słabo serwującą Radwańską, ale od tego momentu wszystkie gemy wygrała już polska zawodniczka. W drugim secie objęła prowadzenie 1:0, by szybko przegrywać 1:3. Zdołała jednak odrobić straty, a następnie wygrywać 4:3. W kolejnym gemie nie wykorzystała breakpointa. Potem kolejne przełamanie Amerykanki i 4:5.



Końcówka pojedynku należała do Radwańskiej.



Jej kolejną przeciwniczką będzie Rumunka Irina-Camelia Begu lub Niemka Mona Barthel.



Wynik 1. rundy:



Agnieszka Radwańska (Polska) - Bethanie Mattek-Sands (USA) 6:4, 7:5

