Agnieszka Radwańska musiała się napracować, by awansować do II rundy

Zaczęła źle. Anemicznie i chaotycznie, popełniając błąd za błędem, mocno się przy tym irytując. Potem było już tylko lepiej, choć momentami wciąż nerwowo. Agnieszka Radwańska ma drugą rundę Australian Open, po pokonaniu 2:6, 6:3, 6:2 Czeszki Kristyny Pliskovej.

Tęsknili za Szarapową. "Aż miałam dreszcze" Maria Szarapowa,... czytaj dalej » W Melbourne Radwańska dwa razy była w półfinale - w sezonach 2014 i 2016. Odległe to czasy. Teraz jest w dołku, w światowym zestawieniu spadła na 35. miejsce.



Myślała o tym, by w Australii zacząć marsz po swoje, w górę rankingu, choć po przeciętnych występach w Auckland i Sydney - porażki w ćwierćfinałach - optymizmem nie wiało.



Kristyna Pliskova to 61. rakieta świata. Jest bliźniaczką Karoliny, zajmującej miejsce szóste. W AO najdalej dotarła do trzeciej rundy, w ubiegłym roku.

Teraz Ukrainka

We wtorek pierwszy set należał do niej. Radwańska myliła się, denerwowała, zdobyła jedynie dwa gemy.



Odpowiedziała znakomicie, w drugiej partii to ona przełamywała podania rywalki. Przy stanie 5:3 i 40-0 Pliskova zaczęła ryzykować. Po długim boju na przewagi to Polka osiągnęła cel. Potrzebny był set numer 3.



Czeszka starała się, walczyła, ale Radwańska od początku bardzo się pilnowała. Prowadziła 3:1, prowadziła 4:2 i 5:2, mnożyły się długie, wyczerpujące wymiany. Ma awans do drugiej rundy, w której zmierzy się z Ukrainką Łesią Curenko.



W drugiej rundzie wystąpi także Magda Linette, po odprawieniu Amerykanki Jennifer Brady. Jej rywalką będzie Rosjanka Daria Kasatkina. Odpadła debiutująca w Wielkim Szlemie Magdalena Fręch - pokonała ją Hiszpanka Carla Suarez Navarro.

Radwańska (Polska, 26) - Pliskova (Czechy) 2:6, 6:3, 6:2

