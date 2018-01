Brazylijka zaskoczyła Radwańską. "Zawsze trzeba być ostrożnym"





Foto: Flickr (CC BY 2.0) | Video: Facebook/Agnieszka Radwańska, Wikipedia Radwańska zaczęła rok od zwycięstwa

- Bardzo się cieszę, że wygrałam swój pierwszy mecz w 2018 roku - powiedziała Agnieszka Radwańska po pokonaniu Beatriz Haddad Maia. Nie spodziewała się, że Brazylijka sprawi jej tyle problemów. - Powinniśmy ją coraz częściej oglądać na kortach centralnych - stwierdziła.

Prawie dwie godziny zajął Radwańskiej awans do 1/8 finału turnieju w Auckland. Po dwóch setach pojedynku 28. w rankingu światowym Polki i 71. Brazylijki był remis. W decydującym krakowianka po stracie podania przegrywała 1:2, ale potem zdobyła pięć gemów z rzędu.

- To był trudny mecz, jak na pierwszą rundę. Zawsze zresztą gra się trudno z leworęczną rywalką. Miałam lepsze i gorsze momenty. Na początku drugiego seta przegrałam dwa gemy z rzędu. Brazylijka spisywała się znacznie lepiej niż sugerowałoby to jej miejsce w rankingu. Zawsze trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o młode, utalentowane przeciwniczki. Bardzo mocno serwowała i potężnie uderzała piłkę. Spodziewam się, że będziemy ją coraz częściej oglądać na kortach centralnych -wystawiła laurkę 21-latce Radwańska.

Źródło: Flickr (CC BY-SA 2.0) Haddad Maia spotkała się z Radwańską pierwszy raz

Z Auckland Radwańska ma dobre wspomnienia. W 2013 roku triumfowała w całym turnieju. Występ sprzed czterech lat był jej jedynym dotychczas występem w tych zawodach. - Bardzo się cieszę, że wygrałam swój pierwszy mecz w 2018 roku. To był dobry moment, by wrócić do Auckland po pięciu latach - oceniła krakowianka.

Przyznała, że ma za sobą trudny sezon, w którym borykała się z kłopotami zdrowotnymi i spadkiem formy. Zapowiedziała jednak, że w najbliższych miesiącach zamierza spokojnie realizować plan powrotu do światowej czołówki.

W drugiej rundzie Polka spotka się z Amerykanką Taylor Townsend. Nigdy wcześniej nie miała okazji zmierzyć się z 95. na liście WTA rywalką.

Tylko trzy gemy Magdy

Od porażki sezon rozpoczęła z kolei Magda Linette. Polka odpadła w 1/8 finału turnieju WTA na twardych kortach w Shenzhen przegrywając z rozstawioną z ósemką Węgierką Timeą Babos 2:6, 1:6.

W pierwszym secie 72. w rankingu WTA Linette dwukrotnie dała się przełamać - przy stanie 1:1 i 2:4. W drugiej partii ani razu nie była w stanie utrzymać podania. Jedynego gema na swoim koncie w tej odsłonie zdobyła po "breaku", gdy przegrywała już 0:5. Spotkanie trwało 63 minuty.