Radwańska spada w rankingu. "Nie wyobrażam sobie gry w kwalifikacjach"





»

Jest coraz gorzej, w światowym rankingu Agnieszka Radwańska spadła właśnie z 48. na 59. pozycję. Tak nisko klasyfikowana była dawno temu, na początku stycznia 2007 roku. - Walczę o to, by wszystko układało się jak kiedyś. Jest ciężko, bo te lata na kortach jednak się kumulują - mówiła w niedzielę, w czasie Narodowego Dnia Tenisa w Warszawie.

Córka zrobiła pierwsze kroki, ona trenowała. "Płakałam" Pogodzić... czytaj dalej » Radwańska w tym sezonie ma zaplanowane jeszcze dwa starty - w rozpoczynającym się 17 września turnieju w Seulu, a potem w Pekinie.



To drugi z rzędu nieudany rok pochodzącej z Krakowa zawodniczki, która zmaga się ze spadkiem formy i częstymi kłopotami zdrowotnymi.

Wystarczająco dużo problemów

- Będę robić wszystko, żeby grać i czuć się lepiej na korcie, ale nie chcę niczego obiecywać - ani na za rok, ani za dwa, ani odnośnie igrzysk. Tych pytań jest dużo, a to są dalekie plany. Ja się zajmuję tym, co jest teraz, bo mam wystarczająco dużo problemów - opowiadała.



Jeżeli nadal będzie spadać w rankingu, w niektórych imprezach grozić jej będzie udział w kwalifikacjach.



- Na pewno utrudnia to życie, nie da się ukryć. Na razie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogłabym jeszcze dokładać do tego wysiłku trzy mecze. Choć niektórzy tak robią, wypadają z czołówki i potem grają eliminacje. Na razie o tym nie myślę. Zobaczymy, co będzie w Azji i - zaznaczyła.



29-letnia Radwańska podkreśliła, że zawsze daje z siebie 100 procent. - Albo jadę na turniej, żeby go wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony albo odwołuję występ, ponieważ są jakieś problemy. Mamy taką konkurencję, że będąc przygotowanym na 50 procent czy mniej wychodzenie na kort nie ma żadnego sensu - oświadczyła.

Źródło: Maddie Meyer/Getty AFP/EAST NEWS Radwańska wciąż szuka formy



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour, stan na 10 września:



1. (1.) Simona Halep (Rumunia) 8061 pkt

2. (2.) Caroline Wozniacki (Dania) 5975

3. (4.) Angelique Kerber (Niemcy) 5425

4. (6.) Caroline Garcia (Francja) 4725

5. (5.) Petra Kvitova (Czechy) 4585

6. (7.) Jelina Switolina (Ukraina) 4555

7. (19.) Naomi Osaka (Japonia) 4115

8. (8.) Karolina Pliskova (Czechy) 4105

9. (3.) Sloane Stephens (USA) 3912

10. (10.) Jelena Ostapenko (Łotwa) 3787

...

59. (48.) Agnieszka Radwańska (Polska) 1002

68. (68.) Magda Linette (Polska) 870

141.(126.) Magdalena Fręch (Polska) 442

180.(298.) Iga Świątek (Polska) 328

Źródło: Piotr Nowak/PAP Radwańska była gościem Narodowego Dnia Tenisa w Warszawie