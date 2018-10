Prawie dwie i pół godziny debiutantek na korcie. "Wiedziałam, że to będzie tak wyglądać"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Tenisistki walczą w WTA Finals

Rozstawiona z numerem piątym Sloane Stephens wygrała mecz Grupy Czerwonej turnieju WTA Finals w Singapurze. 25-letnia tenisistka z USA pokonała o cztery lata młodszą Japonkę Naomi Osakę (3) 7:5, 4:6, 6:1.

Następczyni Radwańskiej zakończyła udany sezon. "Jedyny moment na naukę" Zwycięstwa w... czytaj dalej » Obie zawodniczki biorą udział w kończącym sezon turnieju elity po raz pierwszy. Osaka to triumfatorka tegorocznego US Open, Stephens dotarła do finału French Open. W Nowym Jorku zwyciężyła za to rok wcześniej.

Kerber nie dała rady

Poniedziałkowy pojedynek trwał blisko dwie i pół godziny. Kibice w Singapurze bardziej sprzyjali Japonce, ale po dwóch wyrównanych setach w ostatniej partii inicjatywę przejęła Stephens. Osaka sama pogrążyła się w ostatniej akcji meczu, popełniając podwójny błąd serwisowy. Wcześniej to samo na zakończenie drugiego seta zrobiła jej rywalka.



- Od samego początku wiedziałam, że ten mecz będzie tak wyglądał. Musiałam grać na najwyższym poziomie, trzeba było wykorzystywać wszystkie szanse - komentowała Stephens.



W późniejszym poniedziałkowym meczu najwyżej rozstawiona w imprezie Niemka Angelique Kerber nie sprostała turniejowej ósemce, Holenderce Kiki Bertens.



Turniej masters tradycyjnie rozgrywany jest na zakończenie sezonu z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek. Po raz drugi z rzędu zabrakło w tym elitarnym towarzystwie Agnieszki Radwańskiej. Nie startuje także kontuzjowana liderka rankingu, Rumunka Simona Halep.

Źródło: PAP/EPA Kerber zaczęła mistrzostwa od porażki



Grupa Czerwona



poniedziałek:

Sloane Stephens (USA, 5) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 7:5, 4:6, 6:1

Kiki Bertens (Holandia, 8) - Angelique Kerber (Niemcy, 1) 1:6, 6:3, 6:4



Grupa Biała



niedziela:

Grupa Biała

Jelina Switolina (Ukraina, 6) - Petra Kvitova (Czechy, 4) 6:3, 6:3

Karolina Pliskova (Czechy, 7) - Caroline Wozniacki (Dania, 2) 6:2, 6:4