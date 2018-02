Tenisistki się namęczyły. Są bliżej elity





Linette dała Polsce dwa punkty

Polskie tenisistki, po mękach, ale pokonały Austriaczki 2:1 w swoim pierwszym meczu w turnieju Grupy I strefy euro-afrykańskiej Pucharu Federacji w Tallinnie. W czwartek Biało-Czerwone czeka pojedynek z Łotyszkami.

Mecz z Austriaczkami rozpoczęły 144. w rankingu WTA Magdalena Fręch i 523. w tym zestawieniu Melanie Klaffner. Polka niespodziewanie uległa znacznie niżej notowanej rywalce 3:6, 4:6.



Do wyrównania doprowadziła 56. na światowej liście Magda Linette, która wygrała z Julia Grabher (244.) 6:2, 7:5. Poznanianka następnie zaprezentowała się jeszcze w deblu. W parze z Alicją Rosolską zwyciężyły w pojedynku z Klaffner i Grabher 6:3, 6:4.



Skład biało-czerwonych uzupełnia 16-letnia Iga Świątek (725.).

Zwycięski debiut

Środowym meczem w roli kapitana drużyny narodowej zadebiutował Dawid Celt. W drugim tego dnia meczu grupy D Łotyszki pokonały Turczynki 2:1. Z pierwszą z tych ekip Polki zmierzą się w czwartek, a z drugą dzień później.



Ekipa, która zajmie pierwsze miejsce, zagra w sobotę ze zwycięzcą grupy A (w niej są Serbia, Gruzja i Bułgaria) o awans do kwietniowego barażu o Grupę Światową II. Najsłabsze drużyny z tych dwóch grup zmierzą się zaś w sobotę w pojedynku, którego stawką będzie pozostanie na obecnym poziomie rozgrywek. Przegrany spadnie do Grupy II strefy euro-afrykańskiej.



Na takich samych zasadach toczy rywalizacja między zespołami z grup B (Wielka Brytania, Estonia, Portugalia) i C (Chorwacja, Węgry, Słowenia, Szwecja).



Polska - Austria 2:1

Magdalena Fręch - Melanie Klaffner 3:6, 4:6

Magda Linette - Julia Grabher 6:2, 7:5

Linette, Alicja Rosolska - Klaffner, Grabher 6:3, 6:4