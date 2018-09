Decydujący punkt dla Polski. Jest awans tenisistów





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hurkacz debiutował niedawno w US Open

Polscy tenisiści wygrali w Kluż-Napoka z Rumunią 3:2 w meczu 3. rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Davisa i awansowali na wyższy szczebel rozgrywek. Decydujący punkt zdobył Kamil Majchrzak, który pokonał Adriana Ungura 6:3, 6:2.

Po sobotnich pojedynkach singlowych był remis 1:1. Niedzielne zmagania rozpoczęła gra podwójna, która od dawna jest silną bronią Biało-Czerwonych. Półfinalista niedawnego US Open Łukasz Kubot i Marcin Matkowski zmierzyli się z parą Florin Mergea, Horia Tecau.

Wywiązał się z zadania

Głos w obronie sędziego po wielkiej awanturze. "Serena jest mu winna przeprosiny" To on swoimi... czytaj dalej » Spotkanie było bardzo zacięte. Gospodarze, wicemistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro, pierwszego seta wygrali 7:5, dzięki jedynemu przełamaniu w 12. gemie. W drugiej partii od początku dominowali Polacy i zwyciężyli 6:4. W decydującej Rumuni odskoczyli na 3:0, ale wydawało się, że zawodnicy kapitana Radosława Szymanika opanowali sytuację po przełamaniu na 3:4. Po kolejnym gemie zrobiło się jednak 5:3 dla Rumunów, którzy po chwili przypieczętowali sukces. Mecz trwał dwie godziny i 18 minut.



By przedłużyć nadzieje na końcowy sukces Hubert Hurkacz musiał pokonać Mariusa Copila. Młody lider Biało-Czerwonych wywiązał się z zadania bezbłędnie i plasującego się 14 pozycji wyżej w światowym rankingu rywala w ciągu 69 minut ograł 6:3, 6:4.



Taki obrót sprawił, że do decydującej rozgrywki przystąpili Adrian Ungur i Kamil Majchrzak. 33-letni Rumun, niegdyś 79. w klasyfikacji tenisistów, od dłuższego czasu występuje na peryferiach zawodowego tenisa, jest jednak regularnie powoływany do daviscupowej reprezentacji kraju. O 11 lat młodszy Polak, 187. na liście ATP, nie dał mu szans i pewnie zwyciężył.



Rumunia - Polska 2:3



niedziela:

Florin Mergea, Horia Tecau – Łukasz Kubot, Marcin Matkowski 7:5, 4:6, 6:3

Marius Copil - Hubert Hurkacz 3:6, 4:6

Adrian Ungur - Kamil Majchrzak 3:6, 2:6



sobota:

Marius Copil – Kamil Majchrzak 6:2, 6:4

Adrian Ungur - Hubert Hurkacz 6:7 (3-7), 5:7