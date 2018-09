Pierwszy set błyskawiczny, potem walka. Serena jak zwykle w ćwierćfinale





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Serena Williams jest największą gwiazdą kobiecego tenisa

Rozstawiona z 17 Serena Williams pokonała estońską tenisistkę Kaię Kanepi 6:0, 4:6, 6:3 w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Amerykanka, która sześć razy triumfowała w nowojorskim turnieju, po raz 15. dotarła w nim do czołowej ósemki.

Skończyli o 2.22 w nocy. Pogromca Hurkacza zostaje w Nowym Jorku Po zaciętym,... czytaj dalej » W trzech poprzednich rundach Williams, która zajmuje 26. miejsce w rankingu WTA (organizatorzy przyznali jej wyższe rozstawienie ze względu na niedawną przerwę macierzyńską), była bezlitosna dla przeciwniczek i szybko je eliminowała. Przekonała się o tym w meczu otwarcia Magda Linette, a w trzeciej fazie rywalizacji starsza siostra Amerykanki - Venus.

Czasami sobie pokrzykiwała

Podobnie wyglądał początek niedzielnej konfrontacji z 44. na światowej liście Kanepi, w pierwszym secie zawodniczka z USA nie dopuściła Estonki do głosu. W trwającej zaledwie 18 minut odsłonie oddała jej łącznie tylko sześć punktów.



Ubiegłoroczna ćwierćfinalistka US Open - mimo pogromu - nie spuściła głowy i kolejną partię zaczęła od przełamania, a po chwili prowadziła 2:0. Nie wypuściła takiej szansy z rąk.



Był to pierwszy przegrany przez Serenę set w tej edycji imprezy. W trzecim faworytka szybko wyszła na prowadzenie 3:0 i kontrolowała sytuację. Po udanych zagraniach czasami pokrzykiwała sobie tak, że słychać ją było w całej okolicy. Wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.



W ćwierćfinale Amerykanka, która ma w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe, spotka się z rozstawioną z ósemką Czeszką Karoliną Pliskovą.

Źródło: PAP/EPA Serena Williams znowu ma ćwierćfinał



Wyniki niedzielnych meczów 1/8 finału singla kobiet:



Serena Williams (USA, 17) - Kaia Kanepi (Estonia) 6:0, 4:6, 6:3

Karolina Pliskova (Czechy, 8) - Ashleigh Barty (Australia, 18) 6:4, 6:4

Sloane Stephens (USA, 3) - Elise Mertens (Belgia, 15) 6:3, 6:3

Anastasija Sevastova (Łotwa, 19) - Jelina Switolina (Ukraina, 7) 6:3, 1:6, 6:0



Pary ćwierćfinałowe:

S. Williams (17) - K. Pliskova (8)

Stephens (3) - Sevastova (19)

Oglądaj Wideo: Piotr Czubowicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS Nietypowe stroje Sereny Williams. "Kontrolowanie kobiecych ciał musi się skończyć"